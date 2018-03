Über das Wachstum der Klebefliesen und einer sensationellen Neuentwicklung / Die Erfolgsstory eines Lauenburger Familienunternehmens (FOTO)

Lauenburg / Elbe (ots) -Schon im ersten Quartal des Jahres 2018 kann dasFamilienunternehmen "Ludwig & Pipoh GbR", Hersteller von Fliesoquickund Fliesana, auf erfreuliche Verkaufszahlen blicken.Nachdem im vergangenen Jahr die Umsätze um knapp 50% gegenüber demJahr 2016 gestiegen sind, hat sich das Unternehmen nicht nurpersonell, sondern auch flächenmäßig vergrößert. Die Produktions- undLagerfläche konnte verdreifacht sowie ein kleiner Shop mit einerMusterausstellung geschaffen werden. Um die gestiegene Nachfragebedienen und gleichzeitig die Qualität weiter verbessern zu können,wurden neue Maschinen und Sicherheits-Kartons angeschafft.Die hohe Nachfrage nach den innovativen Fliesen ist auf diezunehmende Bekanntheit durch verschiedene Medienberichtezurückzuführen - bspw. das MDR-Magazin "Einfach genial" oder dieFachzeitschrift "selbst ist der Mann", die die Klebefliese getestetund mit dem Prädikat "sehr gut" bewertet hat. "Wir wurden sogar zumProdukt des Jahres nominiert.", so die Inhaber Klaus Ludwig und PetraPipoh. Ein Produkt, das inzwischen in vielen Badezimmern und Küchenzu finden ist.Pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum der Vinylfliesen mitFoliendichtung erobert nun auch die neuste Innovation desUnternehmens den Markt. "Unsere Kunden, hauptsächlich Mieter, habenimmer wieder die Frage gestellt, was sie tun können um einDurchdrücken oder Abzeichen der Fliesenfugen zu vermeiden" so dieInhaber Petra Pipoh und Klaus Ludwig.Eine wieder entfernbare Fugenmasse, speziell abgestimmt auf dieBedürfnisse von Mietern war die Herausforderung. "Nach einiger Zeitder Entwicklung hat das Unternehmen seit nun etwa 3 Monaten dasProdukt "FugoFill" auf den Markt gebracht. Der rückbaufähige FliesenFugenspachtel erfreut sich stetig wachsender Nachfrage, nicht nur beiMietern.FugoFill soll überall dort erhältlich sein, wo Bodenbeläge wieVinyl, PVC, Laminat und Teppich angeboten wird, so der Entwickler desProduktes Klaus Ludwig.Weiter Schritte sind bereits geplant.Pressekontakt:Ludwig & Pipoh GbRKlaus Ludwig & Petra PipohTel.: 04153 5987841info@fliesana.comWeitere Informationen zu den Produkten finden Sie unterwww.fliesana.com und www.fugofill.deOriginal-Content von: Ludwig & Pipoh GbR, übermittelt durch news aktuell