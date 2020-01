Über QR-Code mehr über Ananas-Herkunft erfahren

Köln (ots) - Aktionswochen bei REWE und nahkauf: Spenden für ökologische undsoziale Projekte in Costa Rica und PanamaDie Herkunft hat die größte Relevanz beim Lebensmitteleinkauf - deutlich mehrals der Geschmack*. Vor diesem Hintergrund baut REWE nicht nur das Sortiment anregionalen und lokalen Produkten aus, sondern forciert auch bei den Südfrüchtenseiner Eigenmarken die Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprung. Nach Bananen imvergangenen Jahr kennzeichnet REWE als erster großer Lebensmitteleinzelhändlerin Deutschland nun auch Ananas seiner Eigenmarken "REWE Beste Wahl" und "REWEBio" mit einem QR-Code. Über diesen erhalten Kunden individuelle Informationenüber die betreffende Plantage und die sozialen und ökologischen Standards, unterdenen die Südfrüchte produziert werden. Seit Jahren engagiert sich REWE zudemmit seinem Mittelamerika Fonds in den Anbauländern für Nachhaltigkeitsprojekteund in der Auswahl der Plantagen, um die Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungenvor Ort kontinuierlich zu verbessern.Vom 3. bis zum 15. Februar können REWE- und nahkauf-Kunden mit dem Kauf vonBananen und Ananas dieses Engagement unterstützen. Denn für jedes verkaufte KiloBananen und pro verkaufte Ananas gleich welcher Marke - in den Märkten oder auchonline über den REWE Lieferservice - zahlt REWE 10 Cent in den MittelamerikaFonds. Wobei die Fördersumme am Ende der Aktionswoche stets deutlich aufgerundetwird. Bereits seit 2007 sind so mehr als 4,3 Millionen Euro an Fördermitteln indie Anbaugebiete geflossen. Die damit finanzierten sozialen und ökologischenProjekte verbessern die Lebensbedingungen der Plantagenarbeiter und ihrerFamilien unter anderem mit dem Bau von Brunnen und Wasserleitungen sowie demKauf medizinischer Ausstattung. Aber auch in die Bildung von Kindern undJugendlichen sowie in Maßnahmen zur Aufforstung und zum Schutz der Artenvielfaltzahlt das Engagement ein. Die Vorschläge für die Projekte kommen von lokalenOrganisationen. Die bewilligten und umgesetzten Maßnahmen werden von derDeutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/International Services(GIZ-InS) GmbH intensiv betreut und kontrolliert. Ziel ist es nicht nur, mit demMittelamerika Fonds die Grundlagen für Existenzsicherung und nachhaltigeEntwicklung zu legen. Vielmehr soll ein struktureller Veränderungsprozessangestoßen werden hin zu einer fairen, sozialen, ökologischen undzukunftssichernden Bananen- und Ananasproduktion - auch unter breiterBeteiligung der jeweiligen Belegschaft und ihrer Arbeitnehmervertretung vor Ort.*http://ots.de/3nUV7pWeiterführende Informationenhttps://www.rewe.de/tropenprojekthttps://www.proplanet-label.comhttps://bananen.de/de/home (Website der Platanera Río Sixaola)https://www.rewe-group.com/de/nachhaltigkeit/gruene-produkte/leitlinien(Leitlinie Fairness)https://www.rainforest-alliance.org/lang/de/work/agriculture/bananasÜber REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern undüber 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmenim deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWEGroup ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland undEuropa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108458/4506526OTS: REWE Markt GmbHOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell