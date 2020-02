"Über die Grenze: Rausch der Sterne" am 20.2. im Ersten (VIDEO)

Stuttgart (ots) - Carlo Ljubek zum zweiten Mal an der Seite von Anke Retzlaffund Philippe Caroit im grenzüberschreitenden EinsatzAm Donnerstag, 20.2. ist das deutsch-französische Ermittlerteam der Reihe "Überdie Grenze" zum vierten Mal im Einsatz auf beiden Seiten des Rheins. NachdemCarlo Ljubek als Niko Sander in der vergangenen Woche seinen erfolgreichenEinstand absolvierte, wird es diesmal ernster für ihn, denn auch sein privatesUmfeld wird in den Fall um den Schmuggel von Designerdrogen hineingezogen. AnkeRetzlaff als Leni Herold wiederum stürzt sich unerschrocken in eineUndercoverermittlung, die sie gleich mehrfach in Gefahr bringt. Auch der vierteFilm der Reihe "Über die Grenze" ist ein intensiver, aufwändig verfilmter Fall.GZ-Chef Niko Sander wird mit seiner Verlobten Franziska in dem KehlerSzenerestaurant "Coq coloré" Zeuge eines Überfalls. Ein Gast wird erschossen, inNotwehr erschießt Niko eine der Angreiferinnen, die beiden anderen Maskiertenkönnen entkommen. Doch die Ermittler des GZ können die Diebesbeutebeschlagnahmen: Lebensmittel im Wert von mehreren Tausend Euro und eine großeGeldsumme in einem vakuumierten Beutel. Das macht das GZ-Team misstrauisch,zumal der Drogentest der Toten ergibt, dass ein flüssiges, extrem aufputschendesAmphetamin im Spiel war. Alles Zeichen dafür, dass das "Coq coloré" keinzufälliges Ziel war. Um herauszufinden, ob die Betreiber des Restaurants inkrumme Geschäfte verwickelt sind, heuert Leni Herold als Küchenhilfe an.Tatsächlich scheint Geschäftsführerin Silke Steiner das Restaurant zurGeldwäsche und zur Abwicklung von Drogengeschäften zu nutzen. Aber ist auch dergenialische Küchenchef Michel Leroy verwickelt? Wie die Täter stammt Leroy ausStraßburg-Neuhof. Gerade als Leni ihren Kontakt zu Leroy intensiviert, passiert,was Yves Kléber befürchtete: Die junge Polizistin wird enttarnt und befindetsich in akuter Gefahr. Und sie ist nicht die Einzige, denn einer der Täter hatauch Niko Sanders' Verlobte Franziska im Visier ...Das TeamDas Drehbuch zu "Über die Grenze: Rausch der Sterne" schrieb Carsten Unger,Regie führte wie bei den ersten drei Fällen Michael Rowitz. Die Bildgestaltunglag bei Alexander Fischerkoesen. Gemeinsam mit Carlo Ljubek, Anke Retzlaff undPhilippe Caroit bilden Noémie Kocher, Bernhard Piesk und Karmela Shako dieKernmannschaft des grenzüberschreitenden DonnerstagsKrimis, den PolyphonPictures im Auftrag von ARD Degeto und SWR für Das Erste produziert. Produzentinist Sabine Tettenborn, die Redaktion liegt bei Manfred Hattendorf, SWR, undKatja Kirchen, ARD Degeto.Fotos unter www.ard-foto.deWeitere Informationen finden Sie unter: http://swr.li/ueberdiegrenzeAkkreditierte Journalisten können den Film vorab zu Rezensionszwecken sehen imVorführraum Das Erste unter https://presse.daserste.de(http://www.presse.daserste.de)Pressekontakt:Annette Gilcher, SWR, Tel. 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deMichaela Niemeyer, Michaela Niemeyer Media, Tel. 030 944 06 149,mail@michaelaniemeyer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4522856OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell