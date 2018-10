"Über:Digitalisierung - Die SMARTE Versuchung": 3sat-Dokumentation über die ökologischen Schattenseiten der digitalisierten Welt (FOTO)

Mainz (ots) -Dienstag, 16. Oktober 2018, 22.25 UhrErstausstrahlungDigitalisierung, smarte Geräte, intelligente Maschinen und globaleVernetzung: Diese Visionen sind Realität geworden. Doch zu welchemPreis? Filmemacher Peppo Wagner geht dieser Frage in seiner3sat-Dokumentation "Über:Digitalisierung - Die SMARTE Versuchung" amDienstag, 16. Oktober 2018, 22.25 Uhr, nach. Längst geht es nichtmehr nur um Datensicherheit und Kontrolle. Auch sozialeUngerechtigkeit und Raubbau an der Umwelt zählen zu denSchattenseiten.Digitalisierung wird generell mit Wachstum durch Optimierung undEffizienzsteigerung gleichgesetzt. Doch zeigen Studien, dass sowohldie effizientere Nutzung von Rohstoffen als auch stetigesWirtschaftswachstum zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch führen.Genau solche "Rebound-Effekte" finden sich häufig im Zusammenhang mitder Digitalisierung. Video-Streaming etwa könnte im Vergleich zumDVD-Verleih erheblich Energie sparen. Der stetig wachsendeVideokonsum im Netz macht aber - weil er immer verfügbar und billigist - alle Einsparpotenziale zunichte und führt letztlich zu einemdeutlichen Mehrverbrauch. Solche Betrachtungen bleiben aber in denmeisten Ökobilanzen über digitale Technik unbeachtet.Bereits jetzt stellen die Verknappung von Ressourcen, wachsendeMüllberge und die globale Erwärmung unsere Gesellschaft auf dieProbe. Die Digitalisierung kann, so die Meinung von Experten, dazuerheblich beitragen. Man betrachte nur das Handy, Symbol desdigitalen Lebens schlechthin. Die Lebenszyklen dieser digitalenEndgeräte werden wohl aus wirtschaftlichen Überlegungen immer kürzer,die gesteigerte Energieeffizienz von Smartphones wird durch denwachsenden Datenverkehr und die Verlagerung der Rechenleistung inClouds in Summe wieder aufgefressen.Auch ist unklar, wie der aus der Digitalisierung resultierendeEnergiebedarf in Zukunft nachhaltig gedeckt werden soll. Die Welt derInformation und Kommunikation hat heute einen Anteil von acht Prozentam gesamten Strombedarf. Aktuelle Prognosen sprechen von einemAnstieg auf 30 bis 50 Prozent bis zum Jahr 2030. Und internationalgesehen besteht der Strom-Mix noch immer hauptsächlich aus"Kohlestrom". Der Mensch hinterlässt durch seine digitalenAktivitäten also nicht nur massenhaft Spuren in der neuen, großenWelt der Daten, sondern auch sehr deutliche "Carbon Footprints", dieder Umwelt massiv schaden.Weitere Informationen und die Dokumentation als Video-Stream:https://ly.zdf.de/lsAg/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ueberdigitalisierung3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell