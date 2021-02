Über CAD 100.000 von TAAT™ Bestellungen während des ersten Wochenendes nach dem E-Commerce-Launch, TAAT™ Taste Explorer Bundle in den Online Store aufgenommen

Quelle: IRW Press

Las Vegas und Vancouver, 22. Februar, 2021 – TAAT™ Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das „Unternehmen“ oder „TAAT™“) freut sich, bekannt zu geben, dass an diesem Wochenende TAAT™ Original, Smooth und Menthol im Wert von mehr als CAD $100.000 bestellt wurden, nachdem am Mittwoch, den 17. Februar 2021, der Online-Store des Unternehmens online gestellt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung