Über 98 % lesen Geschäftsberichte als PDF - neues System überführt PDF automatisiert in imagewirksames HTML

Hamburg (ots) - Die Silvester Group hat in einer repräsentativen Befragung dieNutzungsgewohnheiten von Geschäftsberichten erhoben. Die DigitaleinheitAlgoritter hat die Erkenntnisse direkt in das innovative Digital-Produkt1DigitalReport® einfließen lassen. Dieser bietet die derzeit effizientesteLösung, um einen imagewirksamen, digitalen Bericht direkt aus einer PDF-Datei zuerzeugen. Automatisiert, sicher, sehr schnell und kosteneffizient.98,4 % PDF-GeschäftsberichteVon den im Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 befragten 127 Nutzern vondigitalen Geschäftsberichten gaben 98,4 % an, hierbei auf die PDF-Dateizuzugreifen. Viele Nutzer suchen darin nur gezielt nach einzelnen Datenund Fakten oder drucken einzelne Seiten aus. "Die Imagewirkung dervielfach aufwendig erstellten Berichte geht damit verloren", so PatrickDoms, Managing Partner bei der Silvester Group.PDF-Nutzung untergräbt Vermittlung der emotionalen, qualitativenBotschaftenPublizitätspflichtige Unternehmen veröffentlichen ihre Geschäfts- oderNachhaltigkeitsberichte heute ausnahmslos als PDF im Internet. WenigeUnternehmen bieten darüber hinaus aufwendige Internetseiten mitvollständig in HTML überführten Berichten oder alternativ mitredaktionellen, imagewirksamen Teilen als HTML-Microsites an. "Vieleunserer Kunden, die bisher nur eine PDF im Internet veröffentlichen,stellen fest, dass qualitative oder emotionale Unternehmensbotschaften inGeschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten ihre Leser nicht mehr erreichen",erläutert Thilo Tern, Managing Partner der Silvester Group undMitbegründer der Algoritter, und ergänzt: "Auch Kunden, die aufwendigeOnline-Berichte zur Verfügung stellen, sind häufig mit denKosten-Nutzen-Verhältnissen unzufrieden." Daher sind die Algoritter derFrage nachgegangen, wie für Kunden so effizient und kostengünstig wiemöglich ein imagewirksamer, digitaler Bericht erzeugt werden kann, derdie gewünschten Botschaften erfolgreich vermittelt.Von PDF zu HTML ohne zusätzlichen ArbeitsaufwandErgebnis der umfassenden Konzeptions- und Entwicklungsarbeit innerhalbder Silvester Group ist der innovative 1DigitalReport®. Das dahinterliegende System liest auf Basis einer innovativen und "lernenden"künstlichen Design-Intelligenz (KI) die Merkmale von Corporate Design(CD) und Identity (CI) aus der PDF-Datei heraus und transferiert diese ineinen innovativen, sofort einsetzbaren 1DigitalReport®:- Der 1DigitalReport® funktioniert als schlüsselfertige,dienstleisterunabhängige Programmierung zur direkten Einbindungauf den bestehenden Internetseiten, Microsites oder bei Bedarfüber ein externes Hosting.- Die Programmierung stellt eine volle Responsivität zurDarstellung auf allen Endgeräten sicher.- Eine Concept Lead Page zur Präsentation von eröffnenden Filmenoder ausdrucksstarken Bild-Text-Features ist eingebunden.- Alle Social-Media-Kanäle können automatisiert bespielt werden.- Auch ein multimediales und responsives ePaper mit eingebettetenund verlinkten Filmen, Beiträgen oder Internetseiten sowie einerherausragend funktionalen Suchfunktion ist direkt integriert."Die größte technologische Innovation ist sicherlich die automatisierteErstellung - alleine auf Basis einer PDF-Datei. Diese kann vomUnternehmen selbst oder von jeder begleitenden Agentur erstellt werden.Unser System erzeugt daraus unmittelbar den digitalen Report. Damit istder 1DigitalReport® die derzeit sicherlich effizienteste Lösung, um einenimagewirksamen, digitalen Bericht zu erzeugen. Automatisiert, sicher,sehr schnell und kosteneffizient", fasst Christina Rahtgens, AssociatePartner und Mitbegründerin der Algoritter, zusammen.Silvester GroupDie Silvester Group gestaltet den professionellen Dialog von Unternehmenmit ihren Stakeholdern - strategisch beratend, kreativ, medial undtechnologisch. Wir sind agiler Ideengeber, Berater und Sparringspartner,wenn es darum geht, ein Unternehmen und seine Kommunikation effektivweiterzuentwickeln. Mit interdisziplinären Teams begleiten wir dieUmsetzung der Unternehmenskommunikation, der Markenführung, derNachhaltigkeits-/CSR- und Finanzkommunikation oder der Digitalisierung.Seit 2019 entwickelt eine neu gegründete Einheit, die Algoritter,innovative Lösungen in den Bereichen Automatisierung und KünstlicheIntelligenz (KI).Die Silvester Group ist seit mehr als 30 Jahren am Markt und hat über2.150 Projekte für Kunden aller Branchen erfolgreich realisiert. Mehr Informationen zur Silvester Group finden Sie auf www.silvestergroup.comund zum 1DigitalReport® unterhttps://silvestergroup.com/img/190910_sg_pdf_1DigitalReport.pdf.Diese Meldung finden Sie als Blogpost auch unterhttps://silvestergroup.com/blog/1digitalreport-das-digitale-reporting-von-heute/