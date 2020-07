Über 900 Handballpartien live: DOSB New Media und Sky verlängern Kooperation zur Übertragung der 2. Handball-Bundesliga um drei Jahre

Unterföhring (ots) - Sportdeutschland.TV bleibt Übertragungspartner der 2. Handball-Bundesliga (2. HBL). Dafür haben DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV, und Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG ihren Vertrag bis 2023 verlängert. Bereits seit 2018 überträgt Sportdeutschland.TV, ermöglicht durch die Kooperation mit Sky, die Spiele der zweithöchsten deutschen Handball-Liga.Seit der Rückrunde der Saison 2017/2018 arbeiten Sky, die Handball-Bundesliga GmbH und ihre Vereine sowie die DOSB New Media GmbH bzgl. des Livestreamings der 2. HBL sehr erfolgreich zusammen. Die Abrufzahlen der Live-Übertragungen des Online-Senders haben sich im vergangenen Jahr allein um 25 Prozent pro Spiel zur Vorsaison gesteigert. Diese Erfolgsgeschichte geht nun in die Verlängerung. Zum geplanten Start der Saison 2020/21 Anfang Oktober dürfen sich Handball-Fans auf alle Spiele der 2. HBL live auf Sportdeutschland.TV freuen - im Konferenzmodus oder einzeln."Die 2. HBL ist ein wichtiger Bestandteil unseres Handball Portfolios. Unserer großen Handball-Community präsentieren wir neben den Weltmeisterschaften der Frauen und Männer bis 2025, der Handball Bundesliga Frauen sowie der 3. Ligen und Spielen der Junioren, auch weiterhin die Übertragungen der 2. HBL. Wir bedanken uns bei der LIQUI MOLY HBL, Sky und insbesondere bei den Vereinen für das Vertrauen und freuen uns, die Liga gemeinsam und langfristig weiterzuentwickeln", so Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH."Die Fans wollen die Spiele der 2. HBL live auf dem Bildschirm haben. Dies belegt die deutliche Reichweitensteigerung der letzten zwei Jahre bei Sportdeutschland.TV. Das steigende Interesse zeichnet sich im Übrigen auch auf allen digitalen Plattformen ab. So übertrifft die 2. HBL bei Instagram und Facebook vergleichbare Bundesligen deutlich. Gemeinsam mit Rechteinhaber Sky, Sublizenzinhaber Sportdeutschland.TV und unseren Klubs werden wir in den kommenden Jahren weiter in die mediale Entwicklung unserer 2. HBL investieren, um deren Attraktivität für Fans, aber auch für Sponsoren deutlich zu erhöhen", sagt Oliver Lücke, Mitglied der HBL-Geschäftsleitung.Über Sportdeutschland.TVDie DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV ( http://www.sportdeutschland.tv ), gehört seit 2015 zu 7Sports, der Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.Als Teil eines der größten Medienhäuser Europas sowie des größten Sportverbands der Welt hat sich die DOSB New Media GmbH in den letzten Jahren zu einem festen Player auf dem deutschen Sport-Digital Markt entwickelt. Das bekannteste Angebot der DOSB New Media ist die Bewegtbild-Plattform Sportdeutschland.TV. Seit 2015 überträgt Sportdeutschland.TV jährlich über 6.000 Livestreams in über 70 Sportarten. Dazu gehörten 2019 über 30 Bundesligen und 250 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften. Insgesamt wurden über 10.000 Matches aus ganz Deutschland live übertragen und über 6 Millionen Zuschauer erreicht.Das Rechteportfolio wird außerdem ergänzt um beispielsweise:- Über 30 Welt- und Europameisterschaften- 8 Handball Weltmeisterschaften der Frauen und Männer- Handball Bundesliga der Frauen- Handball Europameisterschaft der Männer- 2. BARMER Basketball Bundesliga- Tischtennis Bundesliga- 8 Internationale Tischtennis Turniere inkl. 3 Weltcups- DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaften)- Badminton BWF World Tour- Über 30 weitere BundesligenPressekontakt:Pressekontakt DOSB New MediaAndrea SpechtT +49 89 9507 8922Andrea.Specht@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107240/4659964OTS: DOSB New Media GmbHOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell