Über 70 Prozent der Deutschen erledigen Weihnachtseinkäufe mehrheitlich online

München (ots) -Über 70 Prozent der Deutschen erledigen ihre Weihnachtseinkäufe mindestens zur Hälfte online. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Dynata im Auftrag von ProGlove, dem führenden Hersteller von Wearable Barcode Scannern. Dabei gaben 25,3 Prozent der Befragten an, dass sie in diesem Jahr deutlich früher als sonst mit dem Geschenke Shopping begonnen haben. Weitere 35,26 Prozent wollten früher als in den vorausgegangenen Jahren damit anfangen. Die Umfrage untersucht das Kaufverhalten und die Einstellungen der deutschen Mittelschicht zur Situation der Beschäftigten im Umfeld von Handel und Logistik.Daneben kam die Umfrage unter anderem zu folgenden Ergebnissen:- 38 Prozent der Teilnehmer machen sich Sorgen, dass ihre Einkäufe noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommen- 67 Prozent äußerten Mitgefühl mit den Arbeitern in den Lagern und den Fahrern der Lieferwagen, die in dieser Weihnachtszeit Pakete ausliefern- 23 Prozent glauben, dass "Technologie menschliche Arbeitskraft nie ersetzen können wird", 20 Prozent gehen eher vom Gegenteil aus- 44 Prozent sind der Ansicht, dass "Technologie am sinnvollsten ist, wenn sie menschlichen Bedürfnissen dient"Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage stehen bereit unter:http://ots.de/Q3PUVL