Über 60.000 Menschen unterschreiben Petition gegen Warenhaus Breuninger - Tierrechtler rufen zum Boykott auf

Berlin/Stuttgart (ots) - Vor 14 Tagen hat das DeutscheTierschutzbüro eine bundesweite Anti-Pelz-Kampagne gegen Breuningergestartet. "Breuninger ist eines der letzten deutschen Warenhäuser,die überhaupt noch Echtpelz im Sortiment führen", kritisiert JanPeifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro. WieRecherchen der Tierrechtler ergeben, stammen die meisten verwendetenPelze im Breuninger-Sortiment aus dem Ausland, wo es kaum oderüberhaupt keine Tierschutzgesetze gibt, wie z.B. China. "In engenKäfigen auf Gitterböden leiden Marderhunde und Füchse, bis sie brutalmit Stromschlägen oder Gas getötet werden und ihnen das Fellabgezogen wird", so Peifer. Das Fell der geschundenen Tiere wird dannfür Kragen an der Jacke oder Bommel an der Mütze verwendet. "Diearmen Tiere müssen ihr Leben für ein unnützes Accessoire lassen, zumWärmen wird Pelz schon lange nicht mehr in Deutschland verwendet undbraucht es bei den unzähligen Alternativen auch nicht", zeigt Peiferauf.Das Deutsche Tierschutzbüro hat die Kampagne unter dem Titel"Breuninger - Leid und Tod im Angebot" am 17.11.2017 in Stuttgart vordem Breuninger-Stammhaus mit einer Nackt-Aktion gestartet. Seitdemgab es fast täglich Demonstrationen vor Breuninger-Filialen in ganzDeutschland. Eine auf Change.org gestartete Petition haben in wenigenTagen über 55.000 Menschen unterschrieben (Link:https://www.change.org/breuninger), zudem wurde auf derKampagnen-Website (https://www.breuninger-pelz.de/) eine weiterePetition geschaltet, diese wurde über 6.000-mal unterschrieben.Unterstützung erhalten die Tierrechtler auch von der veganenModeratorin Simone Sombecki, dem veganen Tattoo Model Sandy P. Pengund dem Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke. Auch sie sprechen sichklar gegen die Verwendung von Echtpelz aus."Bisher gibt es auf unsere unzähligen Schreiben, E-Mails undAnrufe keine Reaktion von Breuninger, darum rufen wir zum Boykottauf", so Peifer abschließend.Links:https://www.change.org/breuningerhttps://www.breuninger-pelz.dePressekontakt:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.Mobil: 0171-4841004Mail: presse@tierschutzbuero.de