Über 600 Mio. Euro Prämienvolumen und 200.000 Kunden: Wachstumsstarkes Jahr für CLARK (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Seit 2015 hat CLARK bereits rund 200.000 Nutzer mitmehr als 600 Millionen Euro Prämienvolumen gewonnen und erhielt bei denGründerszene Awards 2019 die Auszeichnung als wachstumsstärkstesDigitalunternehmen Deutschlands. Das Wachstum wird 2020 unter anderem durch dieExpansion in andere europäische Länder weitergeführt.Der Versicherungsmanager CLARK blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: DasFrankfurter Insurtech verzeichnete allein 2019 ein Umsatzwachstum von mehr als500 Prozent. Seit der Gründung im Juni 2015 hat der Online-Versicherungsmaklermit seiner App rund 200.000 Kunden überzeugt. Das verwaltete Prämienvolumenliegt Ende des Jahres bei mehr als 600 Millionen Euro. Aktuell beschäftigt CLARKfast 200 Mitarbeiter an drei Standorten in Deutschland. Neben dem Hauptsitz inFrankfurt und Büros in Berlin und Püttlingen baut das Unternehmen im Zuge seinerInternationalisierung 2020 auch einen Standort in Wien auf. Damit strebt CLARKdie Marktführerschaft unter den digitalen Versicherungsmaklern in Europa an.Digitales Kundenerlebnis dank intelligenter Technologie und BeratungMit der App von CLARK erhalten Verbraucher eine Übersicht ihrer Versicherungenund können ihre Verträge digital managen. Allein in den letzten zwölf Monatenöffneten Kunden die App mehr als eine Million Mal. Dabei ließen sie fast 500.000mal ihren Bedarf anhand eines Robo-Advisors überprüfen. Die intelligenteTechnologie analysiert die individuelle Versicherungssituation, vergleicht siemit den Angeboten von 160 Versicherern und gibt passende Empfehlungen ab. Allein2019 wurden 250.000 Verträge aus verschiedenen Versicherungskategorien von CLARKbearbeitet oder neu angelegt. Bei den meisten Versicherungsprodukten laufen dieProzesse bereits voll automatisiert ab: Nach einer Anfrage fürSachversicherungen, wie der Privathaftpflicht, oder im Bereich derKrankenzusatzversicherungen erhält der Nutzer ein Angebot binnen fünf Sekunden.Die Beratung bei CLARK erfolgt zusätzlich per Telefon, E-Mail oder Messenger.Wachstum in drei Jahren um durchschnittlich 1.022 ProzentDas neue Jahr begann bei CLARK mit der Übernahme der Paetau SportsVersicherungsmakler GmbH. Es war bereits das zweite Maklergeschäft, das durchdie Partnerschaft zu CLARK die persönliche Beratung seiner Kunden um eindigitales Angebot erweiterte. Ende August kündigte der digitaleVersicherungsmanager dann den Markteintritt seiner App in Österreich an. DerGo-live ist für das Frühjahr 2020 geplant - weitere europäische Länder sollenfolgen. Für ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 1.022 Prozent in denletzten drei Jahren, verlieh die Gründerszene Ende November dem FrankfurterStart-up den Titel als Wachstumssieger 2019. "Die Auszeichnung zumwachstumsstärksten Digitalunternehmen in Deutschland macht den Jahresabschlussperfekt", so Christopher Oster, CEO und Co-Founder von CLARK.Ausblick 2020: Wachstum beschleunigenDie vier Gründer Christopher Oster, Steffen Glomb, Marco Adelt und Chris Loddeblicken mit Zuversicht ins neue Jahr: "In 2019 lag unser Fokus darauf, denGrundstein zu legen, um unser Geschäftsmodell weiter zu skalieren. Es istwichtig, dass unsere Strategie, Prozesse und auch zentrale Funktionen auf einstarkes Wachstum im nächsten Jahr eingestellt sind. Die zentralen Themen fürCLARK 2020 werden die Internationalisierung, die Weiterentwicklung unserer Appund weiteres Kundenwachstum sein."Über CLARKCLARK ist Deutschlands führender digitaler Versicherungsmanager und bietetseinen Kunden eine voll-digitale Möglichkeit ihre Versicherungen zu verbessern.Nach einem 2-minütigen Anmeldeprozess haben Kunden die Möglichkeit, in einemübersichtlichen Versicherungs-Cockpit in der App (iOS und Android) und auf derWebseite den Status ihrer Versicherungssituation einzusehen. Algorithmus-basiertbietet CLARK eine Analyse sämtlicher Tarife des Kunden. CLARK durchsucht dasAngebot von über 160 Versicherungsunternehmen, um für den Kunden die bestenTarife zu identifizieren. Kunden haben im Anschluss die Möglichkeit, mit wenigenKlicks ihre Versicherungssituation zu verbessern. CLARK wurde im Juni 2015gegründet und wird von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt undChris Lodde geführt. CLARK ist anerkannt für seinen technologie-getriebenenAnsatz, der Algorithmen nutzt, um die Komplexität des Versicherungsmarktesaufzulösen. www.clark.de