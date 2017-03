Über 5 Millionen Neugeborene in der EU im Jahr 2015

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2015 gab es in der Europäischen Union(EU) 5,103 Millionen Neugeburten, gegenüber 5,063 Millionen im Jahr2001 (das erste Jahr, für das vergleichbare Statistiken vorliegen).Von den Mitgliedstaaten verzeichnete Frankreich (799 700 im Jahr2015) nach wie vor die höchste Geburtenzahl, vor dem VereinigtenKönigreich (776 700), Deutschland (737 600), Italien (485 800),Spanien (418 400) und Polen (369 300).Im EU-Durchschnitt waren Frauen im Jahr 2015 bei der Geburt ihresersten Kindes knapp 29 Jahre alt (28,9). Betrachtet man die einzelnenMitgliedstaaten, waren Erstgebärende in Bulgarien am jüngsten (26,0Jahre) und in Italien am ältesten (30,8 Jahre). In Deutschland betrugdas durchschnittliche Alter der Frauen bei der Geburt ihres erstenKindes 29,5 Jahre.Auf die gesamte EU bezogen, erhöhte sich dieGesamtfruchtbarkeitsrate von 1,46 im Jahr 2001 auf 1,58 im Jahr 2015.Dabei reichten die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten im Jahr2015 von 1,31 in Portugal bis zu 1,96 in Frankreich. EineGesamtfruchtbarkeitsrate von 2,1 Lebendgeburten pro Frau gilt inIndustrieländern als das Reproduktionsniveau, mit anderen Worten diedurchschnittliche Zahl der Lebendgeburten pro Frau, die erforderlichist, damit die Bevölkerungsgröße ohne Migration konstant bleibt. InDeutschland lag die Gesamtfruchtbarkeitsrate bei 1,50 (gegenüber 1,35im Jahr 2001).Diese Informationen stammen aus einem Artikel von Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union. DieFruchtbarkeitsindikatoren in dieser Pressemitteilung stellen nureinen Bruchteil des umfangreichen Datenbestands von Eurostat zumThema Demographie dar.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell