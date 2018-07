Über 5 Millionen Euro zum Ferienstart / Tipper aus NRW knackt Lotto-Jackpot (FOTO)

Münster (ots) -Damit lassen sich passend zum Ferienstart in Nordrhein-Westfalensicherlich auch kurzfristig ganz besonders schöne Urlaubs-Träumeerfüllen. Auf rund 5 Millionen Euro war der Lotto-Jackpot zur Ziehungam 11. Juli (Mittwoch) angewachsen. Mit Ferienbeginn wird für einenSpielteilnehmer aus dem Raum Wuppertal jetzt ein Traum wahr: AlsEinziger konnte er in der gestrigen Mittwochs-Ziehung dieGewinnklasse 1 treffen und damit den Jackpot knacken. Der Gewinnerist jetzt um 5.322.768,10 Euro reicher.Mit den Gewinnzahlen 1-3-18-28-42-44 sowie der Superzahl 5 landeteder Lotto-Gewinner aus Nordrhein-Westfalen einen Volltreffer unddamit den bisher zweithöchsten Millionen-Gewinn im laufenden Jahr2018 bei WestLotto. Der Neu-Millionär hatte den Spielschein mitseinen persönlichen Glückszahlen bereits am letzten Montag in einerWestLotto-Annahmestelle gespielt. Sein Spieleinsatz betrug 14 Eurofür die Lotto-Ziehungen am 11. und 14. Juli.Ein weiterer NRW-Tipper traf bei der letzten Lotto-Ziehung dieGewinnklasse 2 und freut sich über einen Großgewinn im sechsstelligenBereich. Die Spielteilnehmer aus dem Raum Köln erhält für seinenGlückstipp 252.666,10 Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell