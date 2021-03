Über 5 % Dividendenrendite? Auf diese Aktien setze ich jetzt!

Suchst du nach Aktien mit über 5 % Dividendenrendite? Keine Frage: Ein solcher Wert kann des Öfteren einen Mix aus einer günstigen Bewertung und einer trotzdem hohen, stabilen Dividende implizieren. Ich selbst schaue daher gerne mal auf eine Dividendenrendite von ca. 5 %.

Welche Aktien dabei jetzt besonders attraktiv sind? Gute Frage! Ich jedenfalls würde den Hamborner REIT (WKN: 601300) und LTC Properties (WKN: 884625) in den Vordergrund rücken. Natürlich auch, weil beide Aktien derzeit 5 % Dividendenrendite besitzen. Zumindest Pi mal Daumen.

LTC Properties: 5 % Dividendenrendite & jetzt stabiler!

Eine erste spannende Dividendenaktie mit über 5 % Dividendenrendite ist gegenwärtig die von LTC Properties. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt derzeit eine sogar monatliche Dividende von 0,19 US-Dollar beziehungsweise auf Jahresbasis 2,28 US-Dollar aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 40,91 US-Dollar liegt die Dividendenrendite damit sogar bei 5,57 %. Das ist definitiv ziemlich attraktiv.

LTC Properties zahlt dabei grundsätzlich seit vielen Monaten eine stets stabile Dividende aus. Zwar existiert hier seit fast fünf Jahren kaum ein Dividendenwachstum mehr. Aber immerhin eine stets konstante Dividende von 0,19 US-Dollar je Aktie. Und damit verbunden historisch sehr stabile über 5 % Dividendenrendite. Die jetzt übrigens wieder viel nachhaltiger geworden sind.

Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust hat inzwischen wieder ein stabileres Zahlenwerk vorgelegt. Im vierten Quartal kletterten die Funds from Operations erneut auf 0,78 US-Dollar. Der Wert lag zwar etwas unter dem Vorjahreswert von 0,81 US-Dollar. Allerdings liegt das Ausschüttungsverhältnis der über 5 % Dividendenrendite damit wieder bei 73 %. Das dürfte für viel Stabilität sprechen, weshalb LTC Properties jetzt eine ziemlich attraktive Wahl sein könnte.

Hamborner REIT: Ebenfalls sehr stabil!

Eine zweite spannende Aktie, die ebenfalls mit über 5 % Dividendenrendite glänzen kann, ist die der Hamborner REIT. Die ebenfalls als Real Estate Investment Trust börsennotierte Aktie zahlt voraussichtlich erneut 0,47 Euro an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 8,77 Euro liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 5,35 %.

Die Hamborner REIT zahlt, wenn wir das Hin und Her im letzten Jahr einmal ausklammern, inzwischen seit über zwei Jahrzehnten eine Dividende stets zumindest auf Niveau des jeweiligen Vorjahres aus. Das ist eine sehr stabile Historie für einen REIT. Wobei die Qualität hier ebenfalls im Portfolio begründet liegt. Neben einigen ausgewählten High-Street- und Bürogebäuden setzt das Management nämlich auf den Einzelhandel. Wobei Supermärkte, Baumärkte und sonstige Geschäfte des täglichen Bedarfs den Schwerpunkt bilden. Das führte selbst in COVID-19-Zeiten zu stabilen Zahlen.

Bei den 5 % Dividendenrendite existiert außerdem operativer Spielraum. Die Hamborner REIT kam zuletzt auf Funds from Operations je Aktie von 0,69 Euro. Das Ausschüttungsverhältnis liegt damit bei 68,1 %. Das ist ebenfalls moderat und könnte für weiteres Dividendenwachstum sprechen. Oder für die Möglichkeit, das eigene Portfolio noch zu erweitern.

5 % Dividendenrendite und mehr!

LTC Properties und die Hamborner REIT bieten jetzt mehr als 5 % Dividendenrendite. Viel wichtiger ist jedoch, dass wir mit Blick auf die aktuellen Zahlen erkennen können, dass die operative Stabilität zurückkehrt. Die Ausschüttungsverhältnisse sind dadurch deutlich niedriger. Das könnte für stabile, nachhaltige Dividenden über lange Zeiträume sprechen.

Vincent besitzt Aktien der Hamborner REIT und von LTC Properties.

