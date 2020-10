Über 5 % Dividendenrendite? 3 Aktien, die du jetzt auf dem Radar haben solltest!

Eine Dividendenrendite von 5 % kann für Investoren in vielerlei Hinsicht interessant sein. Beispielsweise, um den Ruhestand last-minute-mäßig zu retten. Oder aber um sich eine günstige, dividendenstarke Aktie für passives Einkommen zu sichern. Eine Dividendenrendite von 5 % ist dabei häufig ein Kompromiss aus einer günstigen Bewertung und einem hohen Maß an Zuverlässigkeit.

Welche Aktien mit einer Dividendenrendite von 5 % jetzt noch interessant sind? Das ist eine andere Frage. Wenn du mich fragst, könnten jetzt die von Civitas Social Housing (WKN: A2AN2J), Medical Properties (WKN: A0ETK5) und BB Biotech (WKN: A0NFN3) eine spannende Wahl sein. Schauen wir einmal, was Investoren zu diesen Aktien jetzt wissen müssen.

Civitas Social Housing: Definitiv defensiv!

Eine erste Aktie, die sogar eine besonders defensive Klasse besitzt, ist die von Civitas Social Housing. Hinter der Aktie steckt ein Real Estate Investment Trust mit einem zuverlässigen Geschäftsmodell. Die Immobiliengesellschaft investiert in den Bereich der Sozialwohnungen und besitzt ein Portfolio von über 600 Häusern mit insgesamt über 4.000 Wohneinrichtungen. Das können wir als defensiv bezeichnen.

Civitas Social Housing besitzt derzeit eine Dividendenrendite von rund 5,3 %, was sehr attraktiv ist. Auch die relativ kurze Dividendenhistorie ist ziemlich zuverlässig, zumal jetzt in der Korrektur die Ausschüttungen weiter konstant gehalten werden. Das wiederum ist das Ergebnis der defensiven Klasse.

Mieter der jeweiligen Einrichtungen sind nämlich nicht die Bewohner, sondern Kommunen in Großbritannien. Über langfristige, in der Regel mindestens 20 Jahre anhaltende Mietverträge werden die Einrichtungen vermietet. Da der Bedarf an Sozialwohnungen auch nach diesen Zeiträumen nicht abnehmen dürfte, könnte hier ein besonders zeitloses Geschäftsmodell mit starken und zuverlässigen Dividenden lauern.

Medical Properties: Einfach „bloß“ 5 % Dividendenrendite?

Eine zweite Aktie mit derzeit über 5 % Dividendenrendite ist die von Medical Properties. Hinter der Aktie steckt ebenfalls ein Real Estate Investment Trust. Dieses Mal jedoch aus dem US-amerikanischen Raum. Wobei das Portfolio auch internationale Akzente besitzt und mit fast 400 Einrichtungen ebenfalls sehr breit gestreut ist.

Was Medical Properties macht? Nun, sagen wir einfach: Der Name ist Programm. Medical Properties investiert in Immobilien aus dem Gesundheitswesen. Vor allem Krankenhäuser und Kliniken sind Kern des Portfolios. Definitiv wichtige und zentrale Infrastruktur in Städten. Auch das ist ein Erfolgsrezept, das für defensive Qualität und zuverlässige Dividenden spricht.

Momentan zahlt Medical Properties eine Dividende in Höhe von 0,27 US-Dollar je Vierteljahr aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 17,95 US-Dollar entspricht das sogar einer Dividendenrendite von 6,04 %, die gemessen an Funds from Operations von 0,38 US-Dollar zuletzt sehr nachhaltig gewesen sind. Foolishe Investoren sollten jedoch möglicherweise die kommenden Quartalszahlen abwarten. Vor allem wenn das FFO-Wachstum von zuletzt rund 22,5 % im Jahresvergleich auch nur annähernd anhalten sollte, wirkt diese Aktie jetzt zu preiswert.

BB Biotech: Immer 5 % Dividendenrendite …

Zu guter Letzt bietet auch BB Biotech eine Dividendenrendite von 5 % oder langfristig sogar mehr. Foolishe Investoren können jedoch auch aus anderen Gründen in die Aktie investieren: Hinter dieser spannenden Beteiligungsgesellschaft steckt schließlich die Möglichkeit, langfristig vom Markt der Biotechnologie zu profitieren. Und das begleitet mit dem Know-how des Investment-Teams, beziehungsweise diversifiziert. Und in Teilen auch konzentriert, wenn wir das Portfolio näher betrachten.

Aber bleiben wir bei der Dividende: BB Biotech zahlt in jedem Jahr eine Dividende in Höhe von 5 % an die Investoren aus. Wobei der Referenzkurs der volumengewichtete Durchschnittskurs des Dezembers ist. Eine spannende, dividendenstarke Option. Wobei die Dividenden langfristig steigen dürften. Zumindest wenn das Investment Team von BB Biotech seine Hausaufgaben sorgfältig erledigt.

Spannende Dividendenaktien!

Suchst du daher eine Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 5 %? Falls ja, könnten Civitas Social Housing, Medical Properties und BB Biotech jetzt attraktive Optionen sein. Es liegt an dir, herauszufinden, welche Namen jetzt die größten Chancen darstellen könnten. Alle haben möglicherweise jedoch zumindest einen näheren Blick verdient.

The post Über 5 % Dividendenrendite? 3 Aktien, die du jetzt auf dem Radar haben solltest! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech und Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020