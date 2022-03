Über 55 % gefallen: 2 starke Wachstumsaktien, die jetzt ein Kauf sind

Laut eMarketer gaben die Verbraucher im Jahr 2021 weltweit 4,9 Billionen US-Dollar für Online-Einkäufe aus. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2025 um 10,6 % pro Jahr auf 7,4 Billionen US-Dollar ansteigen wird. Aber selbst dann wird der E-Commerce-Umsatz weniger als 24 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes ausmachen, sodass es noch viel Spielraum für Wachstum gibt.

Unternehmen wie Global-e Online (WKN: A3CPLM) und Shopify (WKN: A14TJP) sind gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Und da beide Aktien um mehr als 55 % gefallen sind, scheint jetzt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg zu sein.

Hier erfährst du alles, was du dazu wissen muss.

1. Global-e Online

Global-e hat es sich zur Aufgabe gemacht, den internationalen E-Commerce zu vereinfachen. Die Plattform des Unternehmens unterstützt Dutzende von Sprachen, Währungen, Zahlungsmethoden und Versanddienstleistern. So hilft man Händlern, ihre digitalen Schaufenster für jeden einzelnen Markt zu optimieren. Das wiederum hilft, internationale Käufer effektiver anzusprechen und die Konversionsraten zu steigern – oft um mehr als 60 %.

Global-e profitiert von einem Netzwerkeffekt. Es erleichtert Transaktionen in 200 Märkten und generiert dabei eine enorme Menge an marktspezifischen Daten. Das Unternehmen nutzt diese Daten, um Händlern verwertbare Erkenntnisse zu liefern und ihnen zu helfen, ihre Inhalte besser auf den Geschmack und die Vorlieben internationaler Käufer abzustimmen. Das war bereits ein starker Wachstumstreiber und er dürfte in den kommenden Jahren noch stärker werden.

Im Jahr 2021 stieg der Bruttowarenwert von Global-e um 87 % auf 1,4 Mrd. US-Dollar, und der durchschnittliche Händler gab 52 % mehr aus, was die hohe Akzeptanz der Plattform beweist. Infolgedessen stieg der Umsatz um 80 % auf 245,3 Mio. US-Dollar und das Unternehmen erwirtschaftete einen positiven freien Cashflow von 12,8 Mio. US-Dollar. Noch wichtiger ist, dass Global-e gut positioniert ist, um diese rasante Wachstumsrate beizubehalten.

Forrester Research schätzt den Markt für internationalen E-Commerce bis 2023 auf 736 Mrd. US-Dollar, eine Zahl, die 500-mal größer ist als die 1,4 Mrd. US-Dollar, die Global-e im letzten Jahr umgesetzt hat. Doch das von den Gründern geführte Managementteam des Unternehmens arbeitet hart daran, diese Chance zu nutzen.

Besonders erwähnenswert ist, dass Global-e eine Partnerschaft mit Shopify eingegangen ist. Die sind als E-Commerce-Softwareplattform Marktführer, wie aus einem kürzlich erschienenen G2 Grid-Bericht hervorgeht. Die Partnerschaft macht das Unternehmen zum exklusiven Drittanbieter von internationalen Lösungen für die 2 Millionen Shopify-Händler. Das dürfte sich als Win-win-Situation herausstellen.

Darüber hinaus schafft Global-e eindeutig einen Mehrwert für seine Kunden, wie der Anstieg der Ausgaben pro Händler beweist. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 19 erscheint die Aktie nach der monstermäßigen Finanzleistung von Global-e im Jahr 2021 auch nicht so teuer. Deshalb denke ich, dass es sich lohnt, Aktien dieses derzeit angeschlagenen Wachstumswertes zu kaufen.

2. Shopify

Shopify vereinfacht den elektronischen Handel. Das Unternehmen bietet Hard- und Software an, die Händlern dabei hilft, ihre Verkäufe sowohl im stationären als auch im digitalen Handel zu verwalten. Und es ergänzt diese Produkte mit Mehrwertdiensten wie Zahlungsabwicklung (Shopify Payments) und Finanzierung (Shopify Capital). Über den Shopify App Store können Händler außerdem auf über 8.000 Integrationen zugreifen, darunter Tools für Marketing, Gehaltsabrechnung und Kundenservice.

Kurz gesagt, Shopify bietet Unternehmen alle Tools, die sie benötigen, um ihre Marke über eine Vielzahl von Kanälen auszubauen. Damit unterscheidet es sich von Amazon, das Drittanbieter auf einen gemeinsamen Marktplatz zieht und dann die von seinem Marktplatz generierten Daten nutzt, um mit seinen Verkäufern zu konkurrieren.

Amazon dominiert nach wie vor die US-E-Commerce-Branche, aber Shopify ist der zweitgrößte Anbieter. Der Marktanteil von Shopify stieg von 5,9 % im Jahr 2019 auf 10,3 % im Jahr 2021.

Infolgedessen war Shopify finanziell extrem erfolgreich. Der Umsatz stieg um 57 % auf 4,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021, und der freie Cashflow stieg um 18 % auf 454 Mio. US-Dollar. Darüber hinaus machte das Bruttozahlungsvolumen 49 % des Bruttowarenvolumens im letzten Jahr aus, gegenüber 45 % im Jahr 2020. Shopify gewährte seinen Händlern im vierten Quartal Kredite in Höhe von 324 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das bedeutet, dass mehr Kunden Mehrwertdienste wie Shopify Payments und Shopify Capital nutzen, was die Plattform noch stabiler macht. Anders ausgedrückt: Je mehr sich ein Händler auf Shopify verlässt, desto schwieriger ist es, sich von dem Unternehmen zu trennen und zu einem anderen Anbieter zu wechseln.

Trotz dieser beeindruckenden Ergebnisse waren die Anleger nicht begeistert von den Prognosen des Unternehmens. Das Management geht davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2022 langsamer als 57 % wachsen wird, obwohl es immer noch ein schnelleres Wachstum als die breitere E-Commerce-Branche erwartet. Mich persönlich stimmt diese Information optimistischer. Die Pandemie hat den E-Commerce-Umsatz in den letzten zwei Jahren in die Höhe getrieben, und eine gewisse Verlangsamung ist nur natürlich.

Aber wenn Shopify immer noch schneller wächst als die Branche, wird es weiterhin Marktanteile gewinnen. Und mit Aktien, die zum 20-Fachen des Umsatzes gehandelt werden – viel günstiger als ihr Dreijahresdurchschnitt von 39,5 – scheint jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein, diese Aktie günstig zu kaufen.

Der Artikel Über 55 % gefallen: 2 starke Wachstumsaktien, die jetzt ein Kauf sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Trevor Jennewine besitzt Aktien von Amazon und Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Shopify. Dieser Artikel erschien am 24.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022