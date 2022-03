Über 50 % gefallen: 2 starke Wachstumsaktien, die man jetzt kaufen sollte

In 3 Sätzen

Shopifys Plan, Logistik zu vereinfachen, sollte das Unternehmen weiter vom Markt abheben.

Roku ist die beliebteste Streaming-Plattform der Welt, gemessen an der Nutzungsdauer.

Der Fokus von Roku auf Eigenproduktionen dürfte die Interaktion weiter steigern.

Der S&P 500 liegt derzeit 8,4 % unter seinem Höchststand und der Nasdaq Composite ist seit seinem Höchststand um 16 % gefallen. Als einer der Hauptgründe für die Rückgänge wird die hohe Inflation genannt. Angesichts steigender Preise werden sich die Verbraucherausgaben wahrscheinlich verlangsamen, was sich negativ auf das Umsatzwachstum und die Gewinne der Unternehmen auswirken wird. Es überrascht nicht, dass dies viele Anleger nervös macht.

Langfristig orientierte Anleger sollten jedoch bedenken, dass Korrekturen stets ein guter Zeitpunkt für den Kauf von Aktien waren. Denn Gegenwind wie die Inflation wird kommen und gehen, aber vorübergehende makroökonomische Turbulenzen ändern nichts an der langfristigen Entwicklung der Wirtschaft. Branchen wie E-Commerce und Streaming-Entertainment wachsen nach wie vor schnell, und beide bieten Anlegern viel Potenzial.

Daher denke ich, dass sich derzeit angeschlagene Aktien wie Shopify (WKN: A14TJP) und Roku (WKN: A2DW4X), die seit ihren Höchstständen um 61 bzw. 75 % gefallen sind, erholen und neue Höchststände erreichen werden. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, warum diese beiden Aktien nicht zu stoppen sind.

1. Shopify

Shopify hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Handel für alle zu verbessern. Das Hardware- und Softwareportfolio des Unternehmens unterstützt Händler bei der Verwaltung von Verkäufen über physische und digitale Geschäfte. Dazu gehören individuelle Websites, Onlinemarktplätze wie Amazon und soziale Medien wie Instagram von Meta Platforms. Shopify bietet zudem Dienste wie Zahlungsabwicklung, vergünstigten Versand und andere Tools. Der Shopify App Store umfasst 8.000 zusätzliche Integrationen.

Kurzum, das Unternehmen bietet eine umfassende Lösung für den Omnichannel-Handel, und seine benutzerfreundlichen Produkte sind für viele Händler unverzichtbar geworden. Shopify hat seinen Kundenstamm seit 2019 verdoppelt und unterstützt nun 2,1 Millionen Unternehmen auf der ganzen Welt. Noch besser: Shopify ist die Nummer 2 bei den E-Commerce-Umsätzen in den USA. Sein Marktanteil stieg von 8,6 % im Jahr 2020 auf 10,3 % im Jahr 2021.

Keine Überraschung, dass Shopify erfolgreich ist. Im vergangenen Jahr stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) um 47 % auf 175,4 Mrd. US-Dollar. Dank der zunehmenden Akzeptanz von Mehrwertdiensten wie Shopify Payments wuchs der Umsatz sogar noch schneller und stieg um 57 % auf 4,6 Mrd. US-Dollar. Darüber hinaus erwirtschaftete Shopify 504,4 Mio. US-Dollar an Cashflow aus dem operativen Geschäft. Ein Plus von 19 % gegenüber 2020.

Mit Blick auf die Zukunft schätzt das Unternehmen seine Marktchancen auf 160 Mrd. US-Dollar. Das Management arbeitet an einer ehrgeizigen Wachstumsstrategie, einschließlich des Aufbaus eines US-weiten Netzwerks von Lagerhäusern. Nach seiner Fertigstellung wird sich das Shopify Fulfillment Network auf Roboter und KI stützen, um Händlern dabei zu helfen, Pakete schneller und kostengünstiger in den gesamten USA auszuliefern. Darüber hinaus bringt das Unternehmen 2021 Shopify Markets auf den Markt, ein Produkt, das den internationalen Handel vereinfacht. Händler können ihre Waren überall auf der Welt anbieten (z. B. durch die Übersetzung der Webseite in die jeweilige Landessprache).

Der Aktienkurs von Shopify liegt derzeit 61 % unter seinem Allzeithoch, was zum Teil auf ein Abrutschen nach den Geschäftszahlen zurückzuführen ist. Glücklicherweise bietet die Kurzschlussreaktion der Wall Street eine Chance für langfristige Investoren. Die Aktie wird zum 18,2-Fachen des Umsatzes gehandelt – deutlich günstiger als der Fünfjahresdurchschnitt von 30,6 – und ist damit ein echter Kauf.

2. Roku

Roku ist das Tor zur Streaming-Unterhaltung geworden. Im Jahr 2021 war es sowohl in den USA als auch in Kanada erneut das beliebteste Betriebssystem für angeschlossene Fernsehgeräte (CTV). Auf seine Plattform entfielen 31,8 % der weltweiten Streaming-Zeit gegenüber 31,1 % im Vorjahr. Damit ist man Branchenführer. Amazon Fire TV belegte den zweiten Platz, allerdings sank der Marktanteil auf 16,5 %.

Um seinen Vorsprung auszubauen, hat Roku aggressiv in seinen werbefinanzierten Streaming-Dienst, den Roku Channel, investiert. Im vergangenen Jahr wurden Dutzende von Eigeninhalten vorgestellt, darunter auch der erste Spielfilm. Das Unternehmen plant weitere Inhalte für 2022. Bisher war diese Strategie erfolgreich, denn der Roku Channel gehörte im dritten und vierten Quartal 2021 zu den fünf beliebtesten Streaming-Kanälen auf seiner Plattform in den USA.

Um diese Popularität zu monetarisieren, unterstützt die nachfrageseitige Plattform von Roku (OneView) Werbekunden bei der Erstellung gezielter Kampagnen über CTV, Desktop und mobile Geräte, sowohl auf Roku als auch außerhalb. Die Zahl der monetarisierten Video-Ad-Impressions hat sich im Jahr 2021 fast verdoppelt. Dazu stieg der Umsatz um 55 % auf 2,8 Mrd. US-Dollar, und das Unternehmen verzeichnete einen GAAP-Gewinn von 1,71 US-Dollar pro verwässerter Aktie gegenüber einem Verlust von 0,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Jahr 2020.

Roku hat eine lange Wachstumsperspektive. Die Abkehr vom herkömmlichen Fernsehen ist gerade erst im Gange, aber es wird erwartet, dass alte Anbieter (zum Beispiel Kabel, Satellit) zwischen 2021 und 2025 29 % ihrer jährlichen Einnahmen verlieren werden, da immer mehr Zuschauer sich Streaming-Inhalten zuwenden. Da die Ausgaben für Fernsehwerbung laut BMO Capital Markets bis 2030 ein Volumen von 100 Mrd. US-Dollar erreichen werden, dürfte Roku als beliebteste Streaming-Plattform Umsatz und Gewinn schnell steigern. Daher ist diese unterbewertete Wachstumsaktie derzeit ein kluger Kauf.

Der Artikel Über 50 % gefallen: 2 starke Wachstumsaktien, die man jetzt kaufen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Trevor Jennewine besitzt Aktien von Amazon, Roku und Shopify. The Motley Fool besitzt Aktien von Amazon, Meta Platforms, Roku und Shopify und empfiehlt Nasdaq. Dieser Artikel erschien am 18.3.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022