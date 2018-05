Über 50 Chöre beim Deutschen Chorwettbewerb 2018 ausgezeichnet / Sonderpreise der Volksbanken und Raiffeisenbanken vergeben

Berlin (ots) - Insgesamt 54 Chöre und Vokalensembles wurden beim10. Deutschen Chorwettbewerb vom 5. bis 13. Mai 2018 in Freiburg alsPreisträger ausgezeichnet. Rund 5.000 Sängerinnen und Sänger aus 116Chorformationen waren in die Universitätsstadt im Breisgau gekommen,um sich bei dem vom Deutschen Musikrat ausgerichteten größtendeutschen Wettbewerb für die Chöre aus dem Amateurbereich zu messen.Zuvor hatten sich sämtliche Ensembles aus den 13 ausgeschriebenenKategorien - darunter Gemischte Chöre, Männer-, Frauen- undJugendchöre, Kinder- und Jazzchöre sowie Vokalensembles - inLandeswettbewerben für das Finale in Freiburg qualifiziert.Die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken unterstützen denChorwettbewerb seit 2011 als Hauptsponsor. "Für unsere regionalverwurzelte Bankengruppe ist die Förderung der Menschen in der RegionTeil des genossenschaftlichen Auftrages. Ein vielfältiges, aktivesKulturleben ist für viele Menschen ein wichtiger Aspekt ihres Lebensund der Verbundenheit mit ihrer Heimat. Hierfür leisten die vielenChöre in unserem Land einen unschätzbaren Beitrag. Diesesehrenamtliche Engagement unterstützen wir sehr gern", erklärte Dr.Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), in Freiburg.Im Rahmen ihres Engagements vergeben die Volksbanken undRaiffeisenbanken Sonderpreise für Kinder- und Jugendchöre, die sichdurch besondere Leistungen in ihrem gemeinschaftlichen Auftrittauszeichnen. Beim abschließenden Preisträgerkonzert am 12. Mai 2018zeichnete Martin den Kinder- und Jugendchor der LandeshauptstadtMagdeburg unter der Leitung von Astrid Schubert mit einem Sonderpreisaus. "Die jungen Sängerinnen und Sänger haben mit einerhervorragenden Leistung und mit einem erfrischenden Auftritt, in demihr großes Gemeinschaftsgefühl deutlich wurde, überzeugt", so Martin.Im ersten Wettbewerbsteil hatte Uwe Barth, Vorstandssprecher derVolksbank Freiburg eG, einen Sonderpreis der Volksbanken undRaiffeisenbanken an das Ensemble VoiceMix, Konstanz unter der Leitungvon Steffen Schreyer verliehen.Der Deutsche ChorwettbewerbDer Deutsche Chorwettbewerb ist die zentrale Fördermaßnahme desDeutschen Musikrates für die Chormusik in Deutschland und richtetsich an Amateurchöre unterschiedlicher Besetzungen und Altersstufen.Der Leistungsvergleich und die Begegnung der Chöre geben denTeilnehmern Gelegenheit, ihr musikalisches Können und ihrekünstlerische Ausdrucksfähigkeit zu präsentieren. Die Fortbildungtalentierter Chorleiter, die Dokumentation der Leistungsfähigkeitdeutscher Laienchöre und die Anregung zur Beschäftigung mitzeitgenössischer Chormusik sind weitere Ziele des Projektes.Veranstaltet wird der Deutsche Chorwettbewerb alle vier Jahre vomDeutschen Musikrat, den Landesmusikräten und der ARD unter derSchirmherrschaft des Bundespräsidenten.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell