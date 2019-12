Über 500 Stunden Anime-Nachschub! ProSieben MAXX sichert sich umfangreiches Anime-Spielfilm- und Serien-Paket von Viz Media (FOTO)

Unterföhring (ots) - Es weht ein frischer Anime-Wind durch ProSieben MAXX! DerMännersender hat sich ein exklusives Anime-Serien- und Spielfilmpaket aus demKAZÉ-Katalog von AV Visionen/VIZ Media Switzerland gesichert. Neben denexklusiven Free-TV-Rechten an neuen TV-Serien wie "Black Clover" und "MiraiNikki" beinhaltet der Programm-Deal auch neue Staffeln japanischer Erfolgsserienwie "Fairy Tail", "Attack on Titan" und "InuYasha" in deutscherErstausstrahlung. Zu den Spielfilm-Highlights zählen die Movie-Reihen "Attack onTitan" (1-3), "Dragonball Super: Broly" und "Detektiv Conan". Insgesamtbeinhaltet der Deal über 500 Stunden Anime-Programm.ProSieben MAXX-Senderchef Daniel Rosemann: "ProSieben MAXX bleibt auch 2020 dieerste Adresse für Anime-Fans im deutschen Free-TV. Ich freue mich, dass wirunseren jungen Zuschauern bereits im Januar frischen Seriennachschub zeigenkönnen."AV Visionen Vice President Daniel Otto: "Die aktuellen Highlights des Anime sindauf ProSieben MAXX bestens aufgehoben. Wir sind sicher, dass sie nebeneingefleischten Fans auch ein breites Fernsehpublikum begeistern werden."Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHSprecher ProSieben MAXXMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110324/4463727OTS: ProSieben MAXXOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell