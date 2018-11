Über 45 Millionen Erwerbstätige im 3. Quartal 2018

Wiesbaden (ots) - Im dritten Quartal 2018 setzte sich nachvorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) derAnstieg der Erwerbstätigkeit fort. Mit 45,04 MillionenErwerbstätigen, die ihren Arbeitsort in Deutschland hatten, wurdeerstmals nach der Wiedervereinigung die 45-Millionen-Marke für einQuartalsergebnis überschritten. Im Vergleich zum dritten Quartal 2017wuchs die Zahl der Erwerbstätigen infolge der einsetzendenHerbstbelebung kräftig um 556 000 Personen oder 1,3 %. Neben einerallgemeinen guten Arbeitsmarktlage wurde die Erwerbstätigkeit durcheine stabil gute Wetterlage begünstigt.Gegenüber dem zweiten Quartal 2018 erhöhte sich die Zahl derErwerbstätigen um 259 000 Personen (+0,6 %). Eine Zunahme derErwerbstätigkeit ist im dritten Quartal eines Jahres saisonal üblich.Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung derüblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, nahm dieErwerbstätigkeit im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal um117 000 Personen (+0,3 %) zu.Mehr Arbeitnehmer, weniger SelbstständigeImmer mehr Menschen nehmen in Deutschland eine abhängige Tätigkeitauf. Die Zahl der Arbeitnehmer erhöhte sich im dritten Quartal 2018im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 623 000 (+1,6 %) auf 40,8Millionen Personen. Diese Entwicklung basierte auf einer anhaltendsteigenden Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.Rückläufig entwickelte sich hingegen die Anzahl der Beschäftigten mitausschließlich marginalen Tätigkeiten. Dabei handelt es sich umgeringfügig entlohnt und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen inArbeitsgelegenheiten. Auch der Rückgang von selbstständiger Tätigkeitsetzte sich weiter fort. Im dritten Quartal 2018 sank die Zahl derSelbstständigen einschließlich der mithelfenden Familienangehörigenim Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 67 000 Personen (-1,6 %) auf4,2 Millionen.Dienstleistungsbereiche haben am stärksten zum Anstieg beigetragenZum Anstieg der Gesamterwerbstätigenzahl gegenüber demVorjahresquartal trugen im dritten Quartal 2018 überwiegend dieDienstleistungsbereiche bei. Die größten absolutenBeschäftigungsgewinne hatten dort die Öffentlichen Dienstleister,Erziehung, Gesundheit mit +181 000 Personen (+1,7 %), gefolgt vomHandel, Verkehr und Gastgewerbe mit +94 000 Personen (+0,9 %) sowieden Unternehmensdienstleistern mit +59 000 Personen (+1,0 %). Dagegensetzte sich der Abwärtstrend bei den Finanz- undVersicherungsdienstleistern fort (-19 000 Personen; -1,7 %). ImProduzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) stieg die Zahl derErwerbstätigen im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr um 137000 Personen (+1,7 %), im Baugewerbe um 41 000 Personen (+1,6 %)sowie in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei um 2 000 Personen(+0,3 %).Hinweis zu den bisher veröffentlichten ErgebnissenÜber die Erstberechnung der Erwerbstätigen für das dritte Quartal2018 hinaus wurden auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse fürdas erste und zweite Quartal 2018 im Rahmen der turnusmäßigenÜberarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) neuberechnet. Aus der Neuberechnung resultiert für das zweite Quartal2018 auf gesamtwirtschaftlicher Ebene eine um 0,1 Prozentpunkteniedrigere Vorjahresveränderungsrate der Erwerbstätigenzahl.Am 14. November 2018 veröffentlicht Eurostat, das Statistische Amtder Europäischen Union, Erwerbstätigendaten für die Europäische Unionund den Euroraum. Dort sind die hier veröffentlichten Daten fürDeutschland berücksichtigt.Die aktuellen Ergebnisse der VGR zur Erwerbstätigkeit nachQuartalen und Jahren wie auch die aktuellen monatlichen Zeitreihenkönnen auf den Fachbereichsseiten zum Arbeitsmarkt abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Arbeitsmarkt,Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell