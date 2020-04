Über 42.000 Teilnehmer nutzten den Corona-Risikotest von health tv / Ein Drittel der Befragten ist von mehreren Risikofaktoren betroffen (FOTO)

Köln (ots) - Seit Start des Corona-Risikotests am 11. März haben 42.186 Personen daran teilgenommen. Die Befragten sind überwiegend weiblich (93,4 %) und 50 Jahre alt oder älter (87,4 %). Für mehr als ein Drittel der Teilnehmer gilt: Sie vereinen mehrere Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2.Nach bisherigen Erkenntnissen zählen ältere Menschen, Männer, Raucher, Lungen-, Herz-, Leber-, Nieren- und Krebskranke, Menschen mit einer Immunschwäche sowie Diabetiker zu den Personengruppen, die ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben.Beteiligung von Risikogruppen am health tv-Test26,3 % der Teilnehmer leiden nach eigenen Angaben an einer chronischen Lungenerkrankung. 16,2 % haben eine Immunschwäche. 11,6 % sind Diabetiker, weitere 11,6 % sind herzkrank. An einer chronischen Lebererkrankung leiden 10,1 %. 2,8 % haben eine chronische Nierenerkrankung und 5,2 % sind an Krebs erkrankt. 35,8 % der Teilnehmer geben an, zu rauchen.Ein Drittel der Teilnehmer hat ein hohes RisikoBei mindestens einem Drittel der Teilnehmer addieren sich mehrere Risikofaktoren: Zum höheren Alter kommen Rauchen und/oder Grunderkrankungen hinzu. Damit ist das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf vermutlich deutlich erhöht. Für Hoch-Risikogruppen ist es besonders wichtig, eine Infektion zu vermeiden. Allgemeine Verhaltensregeln wie Händewaschen, Abstand halten, Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen gelten für sie in besonderem Maße.Eine detaillierte Auswertung des Corona-Risikotests gibt es unter folgendem Link: http://www.bit.ly/Corona_RisikotestInteressierte finden weitere Informationen rund um SARS-CoV-2 und COVID-19, Experten-Interviews, Erklärfilme und weitere Beiträge auf http://www.healthtv.de .Über health tvhealth tv ist Europas einziger Fernsehsender, der sich ausschließlich dem Thema Gesundheit widmet. Das Programm ist bundesweit per Kabel oder Satellit auf dem Fernseher oder über eine Internetverbindung auf dem Computer - PC, Tablet oder Smartphone frei empfangbar. Den Anspruch "Mehr wissen. Gesünder leben." setzt health tv mit einem erfahrenen Redaktionsteam um, das allgemeinverständlich und kompetent über Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin informiert - im TV, im Web und über Printmedien. Initiator und Mehrheitsgesellschafter von health tv ist der Asklepios-Konzern, ein in Deutschland führender privater Betreiber von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen.Pressekontakt:Kontakt für Rück- und PresseanfragenGerman health tv GmbH - Chefredaktion KölnDr. Monika DüngenheimJakob-Kaiser-Straße 13, 50858 KölnTel: +49(0) 173 2414669E-Mail: m.duengenheim@healthtv.de http://www.healthtv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129156/4562530OTS: health tvOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell