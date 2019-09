Über 42.000 Herzalter-Tests in Deutschland durchgeführt - erste Bilanz zum Weltherztag (FOTO)

Münster (ots) -Mit der Initiative "Deutschland bestimmt das Herzalter" verfolgtdie Assmann-Stiftung für Prävention eine Vision: Jeder in Deutschlandsoll sein Herzalter kennen, um so früh wie möglich Risiken für einenHerzinfarkt vermeiden zu können. Auf dem Weg dahin hat die Initiativeschon sehr viel Zuspruch erhalten: In kürzester Zeit haben bereitsüber 42.000 Bundesbürger/Innen ihr Herzalter aufwww.herzalter-bestimmen.de ermittelt. Die wichtigste Erkenntnis:Jeder 5. Teilnehmer hatte ein deutlich erhöhtes Herzalter (mehr als 5Jahre über dem Lebensalter).Warum Herzgesundheit wichtig istHerz-Kreislauf-Erkrankungen sind noch immer die häufigste Ursachefür einen vorzeitigen Tod und eingeschränkte Lebensqualität. DieAssmann-Stiftung für Prävention möchte mit der Initiative"Deutschland bestimmt das Herzalter" Menschen für die eigeneHerzgesundheit sensibilisieren. Als Beitrag zu einem nachhaltigengesunden Lebensstil unterstützt die Initiative Menschen dabei,gesünder älter zu werden.Was ist das Herzalter und die Initiative "Deutschland bestimmt dasHerzalter"?Alt ist nicht gleich Alt, denn das biologische und dastatsächliche Alter können stark voneinander abweichen. Dasbiologische Alter, bezogen auf das Herz, wird als Herzalterbezeichnet und ausschlaggebend durch den Lebensstil beeinflusst. Aufdem Portal www.herzalter-bestimmen.de können Erwachsene zwischen 20und 75 Jahren mithilfe eines einfachen Tests ihr Herzalter anonym undkostenlos bestimmen. Außerdem bekommen sie alltagsnahe Tipps, umihren Lebensstil herzgesünder zu gestalten.Die Initiative geht weiter!Zum Weltherztag hat die Assmann-Stiftung für Prävention eineZwischenbilanz gezogen. Die obigen beeindruckenden Zahlen zeigen diehohe Akzeptanz des Herzalter-Tests in der Bevölkerung. Denn nur wersein Herzalter kennt, kann gezielt Präventionsmaßnahmen ergreifen, umdie eigene Herzgesundheit langfristig zu verbessern und seinHerzinfarktrisiko zu senken.Die Assmann-Stiftung für Prävention ruft weiterhin alleBundesbürger/innen dazu auf, ihr Herzalter regelmäßig zu bestimmen.Pressekontakt:AnsprechpartnerAssmann-Stiftung für PräventionGronowskistraße 3348161 MünsterTel.: 0251/ 131 236 - 10info@assmann-stiftung.dewww.herzalter-bestimmen.deOriginal-Content von: Assmann-Stiftung für Prävention, übermittelt durch news aktuell