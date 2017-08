Über 40 Meisterkünstler stellen im Huaxia Arts Expo Park aus

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Der Huaxia Arts Expo Park imChangzhou National Hi-Tech District, der vor neun Jahren eröffnetwurde, hat über 40 Kunst- und Handwerksunternehmen sowieMeisterateliers versammelt, einschließlich zehn Firmen und Ateliers,die auf nationaler oder provinzieller Ebene staatlich anerkannt sind,um Chinas unfassbares kulturelles Erbe zu präsentieren. Zu denHöhepunkten zählen frei zusammengestellte Stickerei,Bambusschnitzerei mit hellfarbigem Relief, Kämme, Gemälde,Brandmalerei, Holzschnitzerei und mehr.Der Park konzentriert sich aktuell auf die Förderung seinesMarkenimages als Institution mit bestimmten regionalen Merkmalen, dieein breites Spektrum an Themen abdecken.2014 wurde der Huaxia Arts Expo Park zu einer nationalenAAA-Touristenattraktion erklärt - eine hoher Rang im Bewertungssystemder China National Tourism Administration, mit dem die Qualität derAttraktion in Bezug zu anderen Sehenswürdigkeiten bestimmt wird. DerYandang River Water Conservancy Scenic Spot, in dem sich der Parkbefindet, erhielt 2016 eine Bewertung auf nationaler Ebene. Die ChinaAcademy of Arts wurde kürzlich vom Park als Planer, Designer undKurator der renovierten Xuejia Center Primary School und vom XuejiaCenter Plaza ernannt.Mit Fokus auf einem verbesserten Layout und Aktualisierungen, diealle Dienste und Funktionen umschließen, die in der Regel mit einemsolchen Komplex in Verbindung gebracht werden, sowie mit einemzusätzlichen Fokus auf der Betonung der einzigartigen Merkmale desParks, soll der Huaxia Arts Expo Park mehrere neue Einrichtungenerhalten: zwei Duchfahrtsstraßen - eine Straße, die chinesischekulturelle Artefakte ausstellt, die sogenannte Five Color CityCulture Street, und eine Straße, die europäische Stile und Bräuchereflektiert, die Mini-Europe Culture Street - zwei Zentren mit Fokusauf Schulungen im Bereich Personalwesen sowie zur Bewusstseinsbildunggegenüber der Bedeutung chinesischer Kultur und Traditionen - dasTalent Training Center und das Cultural Creativity Center, sowie dreizonenorientierte Gebäude mit Fokus auf spezifischen, aber dennochbreitgefächerten Themenbereichen - die Industry Cluster Zone, dieTravel and Leisure Zone und die Intangible Cultural Heritage Zone.Der Park wird ebenfalls dafür verantwortlich sein, dem neuenKomplex sowie seinen Merkmalen, die ihn von anderen unterscheiden,zur Bekanntheit zu verhelfen, indem ihm ein größerer Platz in denKultur- und Reisesektoren zugewiesen wird. Der Huaxia Arts Expo Parkwird ebenfalls eine Unternehmer-Plattform mit Schwerpunkt Innovationeinrichten, die als kultureller Kreativ-Workshop und Marktplatz sowieals Handels- und Auktionshaus dienen wird, um die Tätigkeitsbereichedes Parks zu erweitern.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/547384/Changzhou_Xinbei_District.jpgPressekontakt:Wang Zhongliang+86-519-8512-7305759965867@qq.comOriginal-Content von: The Public Promotion Department of Changzhou Xinbei District Commission, übermittelt durch news aktuell