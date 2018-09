Erfurt (ots) - Einmal das KiKA-Programm bestimmen: Diesen Wunscherfüllte der Sender seinen jungen Zuschauer*innen und ihren Familienim Rahmen des Sommerferienprogramms mit der Mitmach-Aktion "DeinWunschfilm in LOLLYWOOD". Über sechs Wochen im Juli und August lag esin der Hand der Abstimmenden, welcher Film jeweils um 19:30 Uhr aufdem "LOLLYWOOD"-Sendeplatz gezeigt wurde. Jeweils drei Filme standenzur Wahl. Die Resonanz auf die KiKA-Aktion war groß: 326.130* folgtenbegeistert dem Aufruf und gaben ihrem Lieblingsfilm eine Stimme. Esblieb spannend bis zum Schluss, denn welcher Film tatsächlichgewonnen hatte, erfuhren die Zuschauer*innen erst mit derAusstrahlung.Zur Wahl standen eine große Vielfalt an Filmen, von Klassikern biszu Neuverfilmungen: "Wir Kinder aus Bullerbü" (ZDF); "Vilja und dieRäuber" (KiKA); "Doktor Proktors Pupspulver" (hr); "DasRotkäppchen-Ultimatum" (Degeto) und zum Beispiel "Ritter Rost - DasSchrottkomplott" (ZDF) sowie "Der kleine Rabe Socke - Das großeRennen" (SWR). Dieser erreichte einen sehr guten Marktanteil mit 21,8%. Auch im August konnte KiKA seine Position als beliebtesterKinderfernsehsender bestätigen und mit 19,8 %** die Marktführerschafthalten.Am letzten Freitag im Aktionszeitraum schickte KiKA drei Filme insRennen, die aus der Initiative "Der besondere Kinderfilm" entstandensind. KiKA engagiert sich gemeinsam mit ARD und ZDF, derFilmwirtschaft und der Politik in dieser Initiative, die demKinderfilm in Deutschland mehr Präsenz und ein stärkeres Gewichtgeben soll.In der kommenden Adventszeit haben Zuschauer*innen erneut dieGelegenheit, das Programm mitzubestimmen. Dieses Mal kann für einLieblingsmärchen abgestimmt werden, das dann an den Adventssonntagenum 12:00 Uhr bei KiKA gezeigt wird. In der Weihnachtswelt auf kika.debekommen die Zuschauer jeweils eine Woche lang zwei Filme angeboten,aus dem sie ihren Favoriten auswählen.Weitere Informationen und Fotos sowie das KiKA-Weihnachtsprogrammfinden Sie auf www.kika-presse. de.* Quelle: hauseigenes Votingtool.** AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope 6.1; Basis, KiKA undKinder 3-13 Jahre sowie Zeitintervall-Analyse 6:00-21:00 Uhr, Fact:MA in %; Basis: 01.08.-31.08.2018 (30. & 31.18.2018 vorl. gewichtet),mo-soPressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell