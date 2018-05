Über 31.000 unbegleitete Minderjährige unter den 2017 in der EU registrierten Asylsuchenden

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2017 wurden 31.400 Asylbewerber, die inden Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) internationalenSchutz suchten, als unbegleitete Minderjährige eingestuft. Das warknapp die Hälfte der im Jahr 2016 registrierten Zahl (63.200registrierte unbegleitete Minderjährige) und fast ein Drittel des imJahr 2015 verzeichneten Spitzenwertes (95.200), aber mehr als dasZweieinhalbfache des Jahresdurchschnitts im Zeitraum 2008-2013 (etwa12.000 pro Jahr). In der EU insgesamt machten unbegleiteteMinderjährige im Jahr 2017 15% aller Asylbewerber unter 18 Jahrenaus.Im Jahr 2017 war die Mehrheit der unbegleiteten Minderjährigenmännlich (89%) und über zwei Drittel waren im Alter zwischen 16 und17 Jahren (77% bzw. 24.200 Personen), während die Altersgruppe der14- bis 15-Jährigen einen Anteil von 16% (etwa 5.000 Personen) unddie der unter 14-Jährigen von 6% (fast 2.000 Personen) hatte.Staatsangehörige Afghanistans (17% bzw. etwa 5.300 Personen) warenweiterhin die größte Gruppe von Asylbewerbern, die in der EU alsunbegleitete Minderjährige betrachtet wurden.Diese Informationen werden von Eurostat, dem statistischen Amt derEuropäischen Union, herausgegeben.Im Jahr 2017 wurde die größte Anzahl der Asylbewerber, die alsunbegleitete Minderjährige galten, in Italien registriert (über10.000 unbegleitete Minderjährige bzw. 32% aller, die in denEU-Mitgliedstaaten registriert wurden), gefolgt von Deutschland(9.100 bzw. 29%), Griechenland (2.500 bzw. 8%), dem VereinigtenKönigreich (2.200 bzw. 7%), Österreich (1.400 bzw. 4%), Schweden(1.300 bzw. 4%) und den Niederlanden (1.200 bzw. 4%). Unter diesenMitgliedstaaten stieg deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr in Italien(fast 4.000 unbegleitete Minderjährige mehr als 2016 bzw. +66%) undGriechenland (100 mehr bzw. +4%) an und ging in Deutschland (26.900weniger bzw. -75%), Österreich (2.500 weniger bzw.-65%), demVereinigten Königreich (1.000 weniger bzw. -31%), Schweden (900weniger bzw. -40%) und den Niederlanden (500 weniger bzw. -31%)zurück.Die Mehrheit der Asylbewerber in den EU-Mitgliedstaaten, die alsunbegleitete Minderjährige galten, waren im Jahr 2017Staatsangehörige Afghanistans (17% aller registrierten unbegleitetenMinderjährigen) und Eritreas (10%).Von den 5.300 Afghanen, die in der EU den Status unbegleiteterMinderjähriger hatten, wurden zwei von fünf in Deutschlandregistriert (2.200). Auch von den 3.100 Eritreern, die in denEU-Mitgliedstaaten Schutz suchten und als unbegleitete Minderjährigeeingestuft wurden, stellte knapp die Hälfte ihren Antrag inDeutschland (1.500).Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell