Über 30 Live-Shows pro Woche: Quiz-App Quipp startet Show-Offensive / ProSiebenSat.1 baut App-Angebot für Deutschland und Österreich weiter aus (FOTO)

München (ots) - Dreimal täglich? Viel zu wenig! Deshalb baut Quipp, die Live-Quiz-App von ProSiebenSat.1, ihr Angebot an Live-Shows signifikant weiter aus. Ab sofort bietet die kostenlose App für Quiz-Begeisterte in Deutschland und Österreich über 30 Live-Shows pro Woche! "Quipp hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren zu einer inhaltlich vielseitigen, thematisch bunten und absolut unterhaltsamen Live-Quiz-App im deutschsprachigen Raum entwickelt. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter: Das Portfolio an Shows wächst und wächst, außerdem bauen wir unser Angebot an Shows rund um die Erfolgsformate der ProSiebenSat.1-Sender weiter aus und sorgen mit neuen Features dafür, dass das Quizzen bei Quipp noch unterhaltsamer wird", sagt Stefan Atanassov, Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 Digital.Neben dem werktäglichen "Lunch Quippie" um 13:00 Uhr und der allabendlichen Hauptshow "Quipp Classic" um 20:00 Uhr bietet Quipp zahlreiche neue Special-Interest-Shows zu unterschiedlichen Zeitslots am Tag, darunter die wöchentliche Ausgabe von "Moviemania", die sich in den kommenden Shows mit Fragen rund um die beliebtesten Disney-Filme beschäftigt, montags um 20:30 Uhr. "Newsweek" ist ein neues Quiz für Nachrichten-Junkies, immer samstags um 20:30 Uhr. Der neue "Late Night Quippie" richtet sich an Quiz-Fans am Wochenende, jeweils samstags und sonntags um 21:00 Uhr. Die neue wöchentliche "Quipp Crime"-Show kooperiert u.a. mit der Münchner Polizei und testet Wissen rund um das Thema Recht und Ordnung - immer donnerstags um 20:30 Uhr. In der "Galileo Show" stehen Themen aus dem ProSieben-Wissensmagazin im Mittelpunkt, jeden Mittwoch und Freitag um 20:30 Uhr. Eine österreichische Ausgabe von "Quipp Classic" live aus Wien ist werktäglich um 19:30 Uhr im Programm. Ausgewählte Spezialausgaben zu aktuellen Shows auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe - wie etwa das Quiz zu "Die! Herz! Schlag! Show!" am 27. Juli auf ProSieben - runden das vielfältige Angebot ab. Moderiert werden die bis zu 15 Minuten langen Shows abwechselnd vom bewährten Quipp-Moderatoren-Team, das durch prominente Kollegen wie Steven Gätjen oder Gil Ofarim ergänzt wird. Quipp-Spieler können in den Shows um Jackpots von bis zu 1.000 Euro spielen.Über QuippDie Live-Quiz App Quipp ist im November 2018 gestartet. Mit Erfolg: Bislang haben über 1,6 Millionen Smartphone-User die App geladen. Im Schnitt verzeichnet die App über zehn Millionen Interaktionen pro Monat. Quipp hat bereits eine Vielzahl namhafter Werbepartner, darunter Kicker, Netflix, Burger King und Deutsche Bahn, für sich gewinnen können. Die App steht in App-Stores in Deutschland und Österreich kostenlos zum Download zur Verfügung. Weitere Infos unter https://www.quipp.show/.Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland Michael Benn Sprecher Digital Communications & PR Strategy, Digital & Sales Tel. +49 89/9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51042/4656673 OTS: ProSiebenSat.1 Digital GmbHOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell