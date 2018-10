Über 2700 Schulen auf Sulawesi schwer beschädigt oder zerstört

Berlin (ots) - Die Schulen in der von Erdbeben und Tsunamibetroffenen Region auf Sulawesi haben am Montag zwar offiziell denUnterricht wieder aufgenommen, aber Tausende von Kindern fanden ihreKlassenzimmer in Trümmern vor. Über 2700 Schulen wurden durch dieNaturkatastrophe Ende September schwer beschädigt oder gar zerstört.Save the Children errichtet in den betroffenen Gebieten mit Hilfeihrer lokalen Partnerorganisation Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC)provisorische Lernzentren, in denen Kinder nicht nur einfachenUnterricht, sondern auch ein grundlegendes Gefühl für Routine undNormalität inmitten all der Zerstörung erhalten."Wir unterstützen die indonesische Regierung in ihrem Bemühen,alle Kinder zurück in die Schulen zu bringen, sobald deren Sicherheitgewährleistet ist", sagt Selina Sumbung, die Vorsitzende derPartnerorganisation YSTC. "In einer Krisensituation, wie wir siegegenwärtig erleben, ist die Schule der absolut beste Ort für Kinderund ganz entscheidend für ihre emotionale Erholung."Der indonesische Partner von Save the Children hat Hundertebetroffene Familien auf Sulawesi mit überlebenswichtiger Nothilfeversorgt. Über die kommenden Wochen sind tägliche Verteilungen vonHygienekits, Trinkwasser und Plastikplanen vorgesehen.Die Hilfsorganisation weitet ihre Aktivitäten im BereichKinderschutz aus und plant, fünf Schutz- und Spielräume für Kinder inder von der Tsunami- und Erdbebenkatastrophe schwer getroffenen StadtPalu einzurichten. Diese Räume ermöglichen es Kindern zu spielen undsich vom Erlebten zu erholen, während ihre Angehörigen langsamversuchen, ihr Leben wieder aufzubauen.Save the Children arbeitet seit 1976 in Indonesien und blickt auflangjährige Erfahrung bei der humanitären Hilfe in diesem Landzurück, wie zum Beispiel während der jüngsten Erdbeben in Lombok undnach dem Tsunami 2004.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia WitteTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 812Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell