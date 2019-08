Über 20 Jahre DQS-Treue: DRK Hilfsdienste in der Region Hannover gGmbH rezertifiziert

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zurZertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH -http://bit.ly/2YpxmiM) konnte im Mai eine besondere Rezertifizierungdurchführen: Die DRK Hilfsdienste in der Region Hannover gGmbH wurdenauf Basis von DIN EN ISO 9001:2015 sowie für ihren Fahrdienstrezertifiziert. Beim Fahrdienst kam das speziell für Patienten- undSchülerfahrdienste ausgelegte Regelwerk "Sicherheit in derPersonenbeförderung" zu Anwendung.Das Besondere daran: Die DRK Hilfsdienste in der Region HannovergGmbH sind ein langjähriger und beständiger Kunde der DQS. Seit nunüber 20 Jahren (genau: seit 1998) ist die Gesellschaft nach DIN ENISO 9001 zertifiziert und baut dabei stets auf die neutraleBegutachtung durch die DQS.Faire und wertschöpfende Zusammenarbeit im ZertifizierungsauditFrank Wöbbecke, stellvertretender Geschäftsführer undQM-Beauftragter, betont die faire und wertschöpfende Zusammenarbeitmit der DQS: "Die Auditoren, die alle über umfassendeBranchenkenntnis verfügen, wissen genau, welche Besonderheiten unteranderem das Rettungswesen mit sich bringt - insbesondere in unseremBereich, wo wir von drei Trägern mit der Durchführung beauftragtsind."Die DRK Hilfsdienste in der Region Hannover betreibenRettungsdienst mit Notfallrettung und Krankentransport in der RegionHannover, der Stadt Hannover und der Region Hildesheim mit 13Rettungswachen. Sie bieten einen gut funktionierenden Fahrservice fürSchüler- und Patientenfahrten sowie den Blutkonserven-Eildienst undein überregionales Netzwerk für die psychosoziale Nachsorge vonEinsatzkräften. Für die Koordination der Leistungen außerhalb desRettungsdienstes wird eine eigene Nachrichtenzentrale betrieben, diedarüber hinaus die Vermittlung kassenärztlicher Leistungen und dieZentrale für Hausnotrufteilnehmer sicherstellt. "DasQualitätsmanagementsystem hilft uns seit Jahren, die Prozesse zubeherrschen und unter gesicherten Bedingungen durchzuführen", fasstQM-Spezialist Wöbbecke zusammen.DRK und DQS - gewachsene BeziehungenSeit ihrer Gründung im Jahr 1985 als erste deutscheZertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme engagiert sich dieDQS im Gesundheits- und Sozialwesen. Für Gliederungen undEinrichtungen des DRK ist das Unternehmen seit rund zwei Jahrzehntenmit Zertifizierungsaudits und Systembegutachtungen tätig. Seitherhaben sich zahlreiche DRK-Rettungsdienste sowie stationäre undambulante DRK-Einrichtungen einer erfolgreichen Zertifizierungunterzogen. Dabei begutachten nur branchenerfahrene Auditoren dasManagementsystem - sie bieten Orientierungshilfe für Entscheidungenund tragen so zur Verbesserung der Wertschöpfungsprozesse undnachhaltigen Ergebnisse bei.Mehr Informationen zu ISO 9001: http://bit.ly/2YnapwGMehr Informationen zu Sicherheit in der Personenbeförderung:http://bit.ly/2Yomq58Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell