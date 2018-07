Über 200 Menschen an diesem Wochenende im Mittelmeer ertrunken

GENF (dts Nachrichtenagentur) - Über 200 Menschen sind allein an diesem Wochenende im Mittelmeer ertrunken. Das teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntagabend in Genf mit. Es seien 204 Menschen vor der Küste Libyens gestorben, so die zu den Vereinten Nationen gehörende Organisation.

Damit steige die Gesamtzahl der in diesem Jahr im Mittelmeer ertrunkenen Migranten auf über 1.000, hieß es. Die Libysche Küstenwache habe in diesem Jahr bereits etwa 10.000 Menschen von Kleinbooten wieder an die Küste zurückgebracht. Allein an diesem Wochenende waren es nach Angaben der IOM fast 1.000 Menschen, die auf diesem Wege auf ihrer Flucht gen Europa gestoppt und wieder nach Nordafrika zurückgebracht wurden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur