Über 200.000 Stimmen für den Schneeleopardenschutz - Gipfeltreffen in Bischkek ist gestartet

Die zwölfSchneeleoparden-Verbreitungsstaaten treffen sich am 25. August imkirgisischen Bischkek zum zweiten Weltgipfel desSchneeleopardenschutzes (Global Snow Leopard & Ecosystem ProtectionProgram, kurz: GSLEP). Veranstaltet und organisiert wird dasGipfeltreffen von dem Präsidenten und der Regierung der KirgisischenRepublik mit organisatorischer und finanzieller Unterstützung derGlobal Tiger Initiative, des Entwicklungsprogramms der VereintenNationen (UNDP), des NABU und weiterer Nichtregierungsorganisationenfür den Schneeleoparden-Schutz. Das gemeinsame Ziel ist die Erhaltungder letzten Schneeleoparden der Welt und ihres Lebensraumes, derBerg-Ökosysteme."Die internationale Schutzkonferenz bringt Staaten undNaturschutzorganisationen an einen Tisch und ist damit einMeilenstein im Schutz für den Schneeleoparden. Als Initiator desGipfeltreffens freuen wir uns besonders über diese grenzübergreifendeKooperation", sagte NABU-Vizepräsident Thomas Tennhardt. Es ist daszweite Mal, dass die Staaten zusammenkommen, um die Tierart vor demAussterben zu bewahren. Das erste Gipfeltreffen fand im Oktober 2013statt. Die damals erfolgreich verabschiedete "Bischkek-Deklaration"hat zum Ziel, 20 Schneeleoparden-Landschaften bis zum Jahre 2020 zuschützen und damit das Überleben der verbliebenen 4.000 bis 6.4000Schneeleoparden zu sichern. Der NABU drängt zur Eile: "Die Hälfte derZeit bis 2020 ist verstrichen und noch ist zu wenig passiert. Immernoch werden Schneeleoparden illegal gewildert oder sterben durchVergeltungsakte von Hirten, während ihr Lebensraum weiter schrumpft",so Tennhardt.Gemeinsam mit dem WWF und dem Snow Leopard Trust fordert der NABUdie Staatschefs der Schneeleopardenländer auf, Lippenbekenntnisse zuunterlassen und stattdessen endlich zu handeln. "Es geht besondersdarum, effektiv gegen Wilderei und illegalen Handel vorzugehen unddie ausgewählten Schneeleoparden-Schutzgebiete nachhaltig zusichern", sagte Tennhardt. Dies sei ein besonders akutes Thema, dadie Zerschneidung der Habitate aktuell in vollem Gange sei: "GroßeInfrastrukturprojekte, wie beispielsweise der Bau der sogenannten'Neuen Seidenstraße', gefährden wertvolle Lebensräume des scheuenHochgebirgsbewohners und bedürfen dringend der genauen Überprüfung",so Tennhardt.Ihre Forderungen haben die Verbände in einem Petitionsschreibenzusammengefasst und, mit prominenter Unterstützung unter anderemdurch Schauspieler Leonardo DiCaprio, 202.881 Stimmen gesammelt.Diese werden den verantwortlichen Staats- und Regierungschefs auf demGipfeltreffen überreicht.Schneeleoparden gelten als stark gefährdet und kommen inAfghanistan, Bhutan, China, Indien, der Mongolei, Nepal, Pakistan,Russland, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan vor.Der NABU engagiert sich bereits seit 1998 für den Schutz derSchneeleoparden und ist mittlerweile in Kirgistan, Tadschikistan undPakistan für den Schneeleopardenschutz aktiv. Als Initiator des GSLEPsetzt sich der NABU aktiv dafür ein, dass vereinbarteSchneeleoparden-Schutzprogramme umgesetzt werden und kümmert sichbeispielsweise um eine Region im Nord-Tian-Shan-Gebirge, die alseines der 20 Schutzgebiete identifiziert wurde. In viergrenzüberschreitenden Naturschutzgebieten - drei auf kasachischer undeines auf kirgisischer Seite - verbessert der NABU seit 2013 dasManagement und schafft die Basis für eine grenzübergreifendeZusammenarbeit. Das Projekt wird vom Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert.Informationen zur Schneeleoparden-Schutzarbeit des NABU und zurBischkek-Deklaration: www.schneeleopard.deMehr zum Tian-Shan-Projekt des NABU: http://ots.de/6Uk8rPressefotos zum Schneeleoparden:www.NABU.de/pressebilder_schneeleopardWebsite des Globalen Forums zum Schutz der Schneeleoparden:http://forum.globalsnowleopard.org/Der Schneeleopard bei Facebook: www.facebook.com/SchneeleopardenAnsprechpartner vor Ort:Boris TichomirowLeiter des NABU-MittelasienprogrammsTel. 00 996-776 88 87 42Britta HennigsLeiterin internationale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit undNABU-PressestelleTel. 00 996-776 88 87 43Irina MuschikNABU-Referentin SchneeleopardenschutzKontakt über Britta Hennigs und Boris TichomirowNABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole FlöperTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.de