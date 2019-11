Über 1.000 qm Absen LED auf GITEX 2019 im Einsatz

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Nach dem Erfolg auf demletztjährigen GITEX Technologie-Event wurde Absen (SZSE: 300389) auchdieses Jahr eine besondere Rolle zuteil, da Unternehmen wie Huawei,STC, TRA und Etisalat und weitere sich dafür entschieden, Absen LEDin ihre Stände einzubeziehen. Insgesamt wurden mehr als 1.000 qmAbsen LED in und um die Messestände der Unternehmen integriert, umden Besuchern einen visuellen Eindruck zu vermitteln, fürAufmerksamkeit zu sorgen und ein unvergessliches Markenerlebnis zuschaffen.Die Saudi Telecom Company (STC) präsentierte ihre digitalenLösungen unter dem Motto "Tomorrow's Solutions, Today" ("Die Lösungenvon morgen schon heute"). Das Unternehmen setzte einen enorm großentransparenten Screen ein, der sich nahtlos in das Design des Standeseinfügte. Mit der 3,9mm Pixel Pitch LED-Videowand wurdenKernbotschaften rund um die Marke und das Ausstellungsmotto desUnternehmens präsentiert. STC nutzte außerdem 4,8mm LED-Tafeln, diean der Decke montiert wurden, um einen noch stärker immersiven Effektzu erzielen.Die Telecommunications Regulatory Authority (TRA) präsentiertezwei riesige wellenförmige LED-Banner, die die Vorderseite desStandes abdeckten. Die beiden spektakulären Screens mit einer Größevon 144 x 2m aus 2,9mm Absen LED spiegelten perfekt das Engagementdes Unternehmens wider, die digitale Transformation in den VAE unterdem Motto "Where Technology Meets Future" ("Wo Technologie auf dieZukunft trifft") voranzutreiben. Die Leuchtkraft der Farben und diehohe Bildqualität machten TRAs Messestand optisch besondersansprechend. Im Inneren des Standes gab es eine raumhohe, mit vierAbsen 2,9mm LED Displays ausgestattete Säule, die als vierseitigeLED-Säule für ein besonderes Erlebnis sorgte und einen Mittelpunktfür die Besucher bildete.Huawei, der weltweit führende ICT-Lösungsanbieter (Information andCommunications Technology), hat sich erneut mit Absenzusammengeschlossen, um seine Smart City- und 5G-Ökosystemlösungenmit Hilfe von Absens Acclaim A27-Serie zu präsentieren. Ein 1,5mmDisplay kam zum Einsatz, um das Transportation Intelligent OperationCenter zu vermitteln, und ein weiteres 2.5mm Display wurde genutzt,um das Intelligent Video Brain & Operation Center zu kreieren. AbsensA27-Serie ist mit einer Größe von 27,5 Zoll, einem Seitenverhältnisvon 16:9 und modularem Design die perfekte Lösung für Anwendungen inUnternehmen, Einzelhandel und Kontrollräumen, die die Vorteile sowohlLCD- als auch LED-Technologie kombiniert.Auch Etisalat, die Emiratische Gesellschaft für Telekommunikation,setzte Absen LED bereits zum zweiten Mal an ihrem Stand ein understellte eine robotergesteuerte 3D-Videowand. Jedes Modul auf demBildschirm bewegte sich unabhängig voneinander, was ein einzigartigesund multisensorisches 3D-Videoerlebnis für das Publikum schuf.Weitere LED-Screens wurden an den Ein- und Ausgängen sowie in denGängen der Ausstellung positioniert, wo LED-Videotafeln platziertwaren, um Werbung und Ausstellungsinformationen anzuzeigen."Die GITEX Technology Week ist die größte Messe der IT-Branche inder Nahost-Region, auf der gleichzeitig auch die neuestenAV-Technologien im Einsatz sind", erklärt Jet Liu, Director für denMarkt Golfregion bei Absen. "Die LED-Technologie ist definitiv eineideale digitale Anzeigelösung, die sich durch außergewöhnlicheVorteile wie hohe Helligkeit, präzise Farbwiedergabe und dieMöglichkeit, großformatige Displays mit großer Flexibilität zuschaffen, auszeichnet. Wir freuen uns, dass sich unsere Partnerwieder für Absen LED entschieden haben, um ihren Kunden zuverlässigedigitale Lösungen zu liefern".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1027464/Absen.jpgPressekontakt:Susie Ma+86-182-3921-4329susie.ma@absen.comOriginal-Content von: Absen LED, übermittelt durch news aktuell