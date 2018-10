Saarbrücken (ots) - Am 5./6. Oktober fand mit demAufstiegskongress bereits zum zwölften Mal der Fachkongress derFitness- und Gesundheitsbranche, in diesem Jahr unter dem Motto"Touch & Tec - Mensch und Technologie", statt. Außerdem feierte amVortag der wissenschaftliche Vorkongress "Up-to-date" seine Premiere.An insgesamt drei Kongresstagen konnten die Veranstalter, dieDeutsche Hochschule für Prävention undGesundheitsmanagement/BSA-Akademie sowie die BSA-Zert, erneut über1.000 interessierte Teilnehmer zu diesem Branchenevent im Mannheimerm:con Congress Center Rosengarten begrüßen.Der Aufstiegskongress hat sich in seinem zwölften Jahr längst alsFachkongress der Fitness- und Gesundheitsbranche etabliert. 2018stand der Kongress unter dem Hauptmotto "Touch & Tec - Mensch undTechnologie". Die Digitalisierung schreitet auch in denWachstumsbereichen Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit stetigund unaufhaltsam voran. Dennoch sind kompetente und gut ausgebildeteMitarbeiter weiterhin unverzichtbar. Die Schnittstelle von Touch &Tec, von Mensch und Technik optimal zu definieren, die Chancen zunutzen, welche die Digitalisierung bietet und erfolgreich denEinstieg in diese schnelllebige und komplexe digitale Welt zuschaffen, waren die Inhalte, welche die hochkarätigen Referenten denTeilnehmern vermittelten.Premiere: Wissenschaftlicher Vorkongress "Up-to-date"Am Vortag des Aufstiegskongresses fand zum ersten Mal einwissenschaftlicher Vorkongress statt. Unter dem Titel "Up-to-date"stellten Professoren und Forscher der Deutschen Hochschule fürPrävention und Gesundheitsmanagement DHfPG sowie anderer Hochschulenin fünf Kurzvorträgen ihre aktuellen Forschungsprojekte und-ergebnisse rund um die Themen Prävention, Fitness, Sport undGesundheit vor - so unter anderem zu Forschungsthemen im BereichNeukundenprofile im Fitness-Studio und EMS-Training. Anschließendnutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, mit den Referenten zudiskutieren. Insgesamt wurde die Premiere des wissenschaftlichenVorkongresses sehr positiv von den Teilnehmern angenommen, was eineerneute Auflage im kommenden Jahr durchaus möglich macht.Aufstiegskongress: Eröffnungsvortrag durch denDFB-SportpsychologenZum Auftakt des Aufstiegskongresses setzte Prof. Dr. Hans-DieterHermann, Sportpsychologe der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft,mit seinem Vortrag "Teams for Touch - Wie Sie Mitarbeiterteamsformen, die Menschen begeistern", sofort ein Ausrufezeichen. Nichtnur die Teilnehmer zeigten sich begeistert, auch der Moderator desAufstiegskongresses, Prof. Dr. Thomas Wessinghage, kategorisierte denVortrag als einen der besten, der in den vergangenen zwölf Jahrengehalten wurde. Das Niveau sollte auch in der Folge hoch gehaltenwerden. So zeigte mit Norbert Barnikel, einer der Vordenker derdeutschsprachigen Digitalisierung, den Anwesenden die "Dos and Don'tsder Digitalisierung in Dienstleistungsunternehmen" auf. Prof. Dr.Oliver Schumann, griff einige Punkte Barnikels auf, um in seinemnachfolgenden Vortrag noch mehr zu verdeutlichen wie die komplexeManagementaufgabe der Digitalisierung im Fitnessbereich gemeistertwerden kann.Podiumsdiskussion, Nachwuchsforum und "Get Together"Doch der Aufstiegskongress ist für sein vielseitiges Programmlängst bekannt, welches nicht nur aus spannenden Vorträgen besteht.Die zweite Hälfte des ersten Kongresstages wurde mit einerPodiumsdiskussion, moderiert vom Unternehmenssprecher der McFITGlobal Group, Pierre Geisensetter, eröffnet. Hier zeigten langjährigerfolgreiche Führungskräfte auf, wie ihre unterschiedlichpositionierten Unternehmen aus der Fitnessbranche die Schnittstellenzwischen Mensch und Technologie definiert und welche Erfahrungen siedamit gesammelt haben. Anschließend zeigten zwei Jungunternehmer imNachwuchsforum auf, wie sie mit EMS-Training erfolgreich den Weg indie Selbstständigkeit gegangen sind.Den Abschlussvortrag des ersten Kongresstages hielt mit FrederikNeust ein echter Experte für digitales Marketing, der aktuell dasOnline-Marketing des am schnellsten wachsenden, asiatischenHotelmanagement-Unternehmen betreut, welches sieben Ketten, daruntereine Healthy-Lifestyle-Hotelkette beinhaltet. Er zeigte aufmitreißende und unterhaltsame Art und Weise auf, wie mithilfe vonOnline-Marketing "Problemzonen" in "digitale Muskeln" verwandeltwerden.Anschließend feierten die Teilnehmer beim "Get Together" mitLive-Musik und DJ und gaben auf der Tanzfläche ihr Bestes, um amnächsten Morgen gut gelaunt den zweiten Kongresstag zu besuchen.Fach-Foren und Masterclasses am zweiten KongresstagDer zweite Kongresstag stand ganz im Zeichen der insgesamt sechspraxisnahen Fach-Foren Management, Coaching, Training, Sportökonomie,Ernährung und Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie den beidenMasterclasses Existenzgründung und Online-Marketing. Zum ersten Malfanden die sechs Fach-Foren hintereinander statt, sodass dieTeilnehmer Input aus allen Bereichen sammeln konnten. Zudem konntensie zwei Masterclasses besuchen. In der Masterclass Online-Marketingwurde ihnen anhand von Beispielen aufgezeigt, wie Online-Marketingzum Erreichen der Unternehmensziele genutzt, wie Werbung auf Facebookund Instagram geschaltet und wie dadurch "Leads" in einem "Funnel" zuKunden konvertiert werden können. Die zweite Masterclass war vorallem für die Teilnehmer spannend, die den Weg in dieSelbstständigkeit gehen möchten. Diese erfuhren, welche innovativenPraxis-Tools und Methoden es gibt, mit deren Hilfe sich aus erstenGeschäftsideen konkrete und nachhaltig funktionierendeGeschäftsmodelle entwickeln lassen und wie sich Risiken des eigenenGeschäftsmodells systematisch feststellen und reduzieren lassen.FazitDer Aufstiegskongress 2018 bot mehr als 1.000 Teilnehmern nebenInspirationen und aktuellem Fachwissen auch viel Raum, um Kontakte zuknüpfen oder das berufliche Netzwerk zu pflegen und zu erweitern.Mehr als 20 Unternehmen aus der Fitness- und Gesundheitsbranchepräsentierten sich dazu bei der diesjährigen Partner-Ausstellung undmachten das Branchenevent somit noch vielschichtiger. Die Besucherkönnen sich schon heute auf den kommenden Aufstiegskongress, der am25./26.10.2019 stattfindet, freuen.