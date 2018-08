Über 11.000 Menschen gegen Rechtsrock-Konzert in Mattstedt

Mattstedt / Verden (ots) - Auf dem Gelände der ehemaligenKunstharzfabrik Ilmtal-Beier KG sind nicht nur chemische Altlasten zufinden. Am 25. August soll dort mit einem Rechtsrock-Konzert auchfaschistisches Gedankengut verbreitet werden. Zwei Wochen vor derVeranstaltung im thüringischen Mattstedt formiert sich dagegen immermehr Widerstand. Den Appell von WeAct, dieses Konzert zu verhindern,haben innerhalb von neun Tagen über 11.000 Menschen onlineunterzeichnet.Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fordern vonMinisterpräsident Ramelow, Innenminister Maier sowie vonLandesverwaltungs- und Landsratsamt alles zu unternehmen, um dasKonzert zu verhindern. "Als Menschen im Weimarer Land sehen wir amHorizont fast immer das Mahnmal von Buchenwald", sagt Max Reschke,ein Vertreter des Netzwerk Buntes Weimarer Land. "Ich kann nichtverstehen, wie wir Strömungen haben können, die gegen einzelneGruppen oder Personen hetzen. Wir sollten uns für eine Gesellschafteinsetzen, die eine Einheit bildet und nicht ausschließt. Dafürengagiere ich mich und möchte, dass das auch in Mattstedt jeden Taggelebt wird."Das private Altlasten-Gelände böte Platz für 20.000 Menschen. Dieunerwünschten Besucherinnen und Besucher würden die Infrastruktur deskleinen Ortes nördlich von Apolda jedoch komplett überfordern. Dazukommen geplante Gegendemonstrationen, zu denen u.a. InnenministerMaier kommen will. In Mattstedt leben nur 500 Menschen, es gibt 50Parkplätze. Allein aus der Gegend um Mattstedt kommen 400Unterschriften gegen das Konzert. Schon vor einem Monat hatte dieGemeinde sich mit einem offenen Brief "Für ein friedliches undweltoffenes Mattstedt" an die Behörden gewandt. In dem Schreibenbeklagen sie, dass Rettungs- und Fluchtwege nicht garantiert werdenkönnten. Außerdem seien die Hintergründe der Vermietung an dieVeranstalter unklar, da die Eigentümerin minderjährig sei.Die Gegner und Gegnerinnen des Konzerts verlangen, dass diezuständigen Behörden alle rechtsstaatlichen Mittel konsequent undkoordiniert prüfen und ausschöpfen, um das Konzert noch zuverhindern. Zwar sei das Versammlungsrecht ein hohes demokratischesGut, aber die Veranstalter verfolgten keine demokratischen Ziele,sondern verbreiteten Menschenverachtung und Hass.Hier der Appell: http://ots.de/LDPtw1WeAct ist die Petitionsplattform von Campact, auf der Bürgerinnenund Bürger eigene Online-Appelle starten können. Campact ist eineBürgerbewegung, mit der zwei Millionen Menschen für progressivePolitik streiten.Pressekontakt WeAct:Svenja Koch, Pressesprecherin WeAct und Campact, koch@campact.de,Tel.: 04231 957 590 (auch mobil),Kontakt zum Netzwerk Buntes Weimarer Land über Facebook:https://www.facebook.com/BgRWeimarerLand/Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell