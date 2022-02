Über 10 000 Menschen demonstrieren in Helsinki gegen Ukraine-Krieg

HELSINKI (dpa-AFX) - Mehr als 10 000 Menschen haben am Samstag in der finnischen Hauptstadt Helsinki bei mehreren Kundgebungen gegen die russische Invasion in die Ukraine demonstriert. Wie die finnische Polizei mitteilte, verliefen die Demonstrationen allesamt friedlich. Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen in der Innenstadt Helsinkis ukrainische Fahnen schwenkten oder Banner hochhielten mit Slogans wie: "Stop Putin - Stop war". Teilweise zogen die Demonstranten auch vor die russische Botschaft. Auch in anderen Städten des Landes gingen Menschen auf die Straßen, um ihre Kritik an der Invasion zum Ausdruck zu bringen.

Finnland hat eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Die Menschen betrachten die Ereignisse in der Ukraine daher mit besonderer Sorge. Erst am Freitag hatte eine russische Regierungssprecherin eine Drohung in Richtung Finnland ausgesprochen. Sollte das Land der Nato beitreten, würde das "ernsthafte militärische und politische Konsequenzen" nach sich ziehen, sagte sie./cmy/DP/stk