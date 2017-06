„Über 100 Millionen Euro Anlagevolumen im BCDI-Aktienfonds!“

Interview mit Thomas Müller, Herausgeber boerse.de-Aktienbrief boerse.de: Das Anlagevolumen im BCDI-Aktienfonds hat im Mai die magische Grenze von 100 Millionen Euro überschritten. Herzliche Gratulation! Thomas Müller: Vielen Dank! Per 19. Mai waren 933.200,153 Fondsanteile des BCDI-Aktiefonds im Umlauf, was der Investmentsumme von 100.034.216 Euro entspricht. Das ist in der...