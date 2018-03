Über 100 Deutsche Meisterschaften live und on demand auf Sportdeutschland.TV / DOSB New Media erwirbt umfassende Übertragungsrechte von ARD und ZDF

Unterföhring (ots) - Sportdeutschland.TV zeigt ab sofort noch mehrdeutsche Top-Veranstaltungen live und jederzeit auf Abruf. Möglichmacht dies eine Lizenzvereinbarung zwischen der DOSB New Media GmbH,Betreiber von Sportdeutschland.TV, und SportA, Sportrechte-Agenturvon ARD und ZDF. Im umfassenden Rechtepaket sind von 26 verschiedenenSportverbänden mehr als 100 deutsche Meisterschaften, verschiedeneBundesligen und viele weitere nationale Top-Veranstaltungenenthalten. Diese Events zeigt Sportdeutschland.TV exklusiv,ausgenommen der Berichterstattung von ARD und ZDF. Die Vereinbarunggilt zunächst bis Ende 2019.Als Dachmarke fungiert Sportdeutschland.TV. Hinzu kommen weiteresportartenspezifische Plattformen wie etwa bereitsHandball-Deutschland.TV. Damit wird das bestehende Portfolio vonSportdeutschland.TV deutlich ausgebaut und zahlt auf die Strategieder DOSB New Media ein, der digitale Partner Nummer 1 für deutscheSportverbände zu werden.Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH: "Einesolche Vereinbarung ist ein absolutes Novum. Damit bekommen dieVerbände eine neue und attraktive Bühne, um sich ihren Fans und auchneuen Zielgruppen zu präsentieren. Athleten, Betreuer und Fanserwarten inzwischen, dass sie ihre Sportart live und on demandverfolgen können. Wir sind überzeugt davon, dass die Übertragungeines Sportevents als Livestream und als Video on demand, besondersauf Ebene der Bundesligen und der Deutschen Meisterschaften, zu einemStandard wird. Gemeinsam mit den Verbänden werden wir daran arbeiten,eine flächendeckende Übertragung umzusetzen."Veronika Rücker, Vorstandsvorsitzende Deutscher OlympischerSportbund e.V.:"Auf diese gute Nachricht haben die Fans in Sportdeutschlandgewartet: Immer und überall dabei sein bei Bundesligen undTitelkämpfen von 26 olympischen und nicht-olympischen Sportarten! Oblive auf dem Smartphone, dem Tablet oder am PC oder später nocheinmal ganz in Ruhe "on demand" - die Leidenschaft und Power unsererAthletinnen und Athleten, die faszinierende Vielfalt unserer Vereineund Verbände wird über Sportdeutschland.TV sichtbar und erlebbar."Zusammen mit den Dritten Programmen der ARD werden ARD und ZDF wiegewohnt auch weiterhin eine Vielzahl nationaler Events in ihrenProgrammen live oder in Form von Highlights verwerten, sodass sichdie Verbände und Fans auf eine umfangreiche Berichterstattung überverschiedene Kanäle freuen können.Die Sublizenzierung umfasst die Veranstaltungen von folgendenSportverbänden:Bund Deutscher Radfahrer e.V.Bundesverband Deutscher Gewichtheber e.V.Deutsche Billard Union e.V.Deutsche Eislauf-Union e.V.Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft e.V.Deutscher Badmintonverband e.V.Deutscher Boxsport-Verband e.V.Deutscher Behindertensportverband e.V.Deutscher Eisstock-Verband e.V.Deutscher Fechter-Bund e.V.Deutscher Gehörlosen-Sportverband e.V.Deutscher Hockey-Bund e.V.Deutscher Judo-Bund e.V.Deutscher Ju-Jutsu-Verband e.V.Deutscher Kanu-Verband e.V.Deutscher Karate Verband e.V.Deutscher Kegler- und Bowlingbund e.V.Deutscher Rollsport und Inline-Verband e.V.Deutscher Ruderverband e.V.Deutscher Schachbund e.V.Deutscher Schützenbund e.V.Deutscher Sportakrobatik Bund e.V.Deutscher Squash Verband e.V.Deutsche Taekwondo Union e.V.Deutscher Tischtennis-Bund e.V.Deutscher Turner Bund e.V.Über die DOSB New Media GmbH:Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter der BrandSportdeutschland.TV und Handball-Deutschland.TV, wurde im Jahr 2011vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz inFrankfurt am Main, gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag,innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln.Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung vonSportveranstaltungen auf den eigenen Online-SportsendernSportdeutschland.TV und Handball-Deutschland.TV. Seit Mitte 2015gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSiebenSat.1-Mediengruppe.Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern BjörnBeinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort istUnterföhring bei München.Pressekontakt:Kontakt und Informationen für Presse und Medien:DOSB New Media GmbHMedienallee 785774 UnterföhringE-Mail: presse@dosbnewmedia.deInfos: http://presse.sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell