Ue FurnitureWas kommt nun, ?

Ue Furniture, ein Unternehmen aus dem Markt "Bürodienstleistungen", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 12.47 CNH nahezu unverändert (+0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ue Furniture beläuft sich mittlerweile auf 14,55 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 12,47 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,3 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 15,37 CNH. Somit ist die Aktie mit -18,87 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ue Furniture investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,78 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,58 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Ue Furniture auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Ue Furniture in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Ue Furniture hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

