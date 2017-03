Berlin / Stuttgart (ots) -Statement gegen Tierquälerei: Er ist einer der gefragtestenFriseure der Welt, unzählige prominente Persönlichkeiten gehen beiihm ein und aus - auch Kanzlerin Angela Merkel vertraut ihm, wenn esum ihre Haare geht. Nun bezieht Udo Walz Stellung zu einem ernstenThema: In einer neuen Kampagne der Tierrechtsorganisation PETA zeigter Flagge gegen Tierversuche, die noch immer für Kosmetikproduktedurchgeführt werden. In Szene gesetzt wurde er auf zwei Motiven vonder Starfotografin und langjährigen PETA-Unterstützerin GABO, diebereits Persönlichkeiten wie Eric Clapton und Kevin Costner vor derLinse hatte."Viele Menschen wissen gar nicht, dass für ihre Kosmetik- undPflegeprodukte noch immer grausame Tierversuche durchgeführt werden.Leider werden hierfür alle rechtlichen Schlupflöcher ausgenutzt", soWalz. "Es ist eine Schande, dass für kosmetische Inhaltsstoffeunzählige Tiere vergiftet und getötet werden - und das, obwohl esverlässliche tierfreie Alternativmethoden gibt."2013 trat ein von der Europäischen Union beschlossenes Verbot vonKosmetika in Kraft, für deren Inhaltsstoffe nach diesem DatumTierversuche durchgeführt wurden. Davon unberührt können jedochweiterhin Kosmetikprodukte verkauft werden, die bis 2013 an Tierengetestet wurden. Des Weiteren werden zahlreiche Inhaltsstoffe vonKosmetika auch für Produkte in anderen Branchen genutzt und fallendeshalb neben der europäischen Kosmetikverordnung zusätzlich unterdie europäische REACH-Verordnung (Registration, Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals). Diese lässt das Testenvon Chemikalien unter gewissen Voraussetzungen zu. Aus diesem Grundwerden in der Europäischen Union auch heute noch Tiere fürKosmetikinhaltsstoffe gequält, vergiftet und getötet.Mehr als 2.400 Unternehmen weltweit lehnen Tierversuche konsequentab und vertrauen stattdessen auf effektive und moderne tierfreieTestverfahren. Dennoch führen viele Konzerne nach wie vor Experimentedurch, in denen Tieren Testsubstanzen in die Augen geträufelt, aufdie offene Haut aufgetragen, ins Gesicht gesprüht oder gewaltsamverabreicht werden. Aufgrund der enormen physiologischen Unterschiedezwischen Mensch und Tier sind die Ergebnisse solcher Experimenteallerdings oftmals irreführend - und in Anbetracht der zahlreichenAlternativverfahren gänzlich überflüssig.Kosmetikhersteller, die ihre Produkte in Ländern verkaufen, indenen Tierversuche vorgeschrieben sind, wie etwa in China, könnenlaut PETA nicht als Unternehmen mit tierversuchsfreier Firmenpolitikgelten, da sie außerhalb von Europa Tierversuche für ihre Produktedurchführen oder in Auftrag geben.Walz' neue Haarpflegeserie ist konsequent vegan, tierversuchsfreiund offiziell durch PETAs "Cruelty-free and vegan"-Logogekennzeichnet.PETA setzt sich dafür ein, dass Tierversuche verboten und durchhumane moderne Forschungsmethoden ersetzt werden.Weitere Informationen:https://www.peta.de/Udo-Walzhttp://ots.de/yKq5Cwww.Kosmetik.peta.dePressekontakt:Denis Schimmelpfennig, +49 (0)711 860591-528, DenisS@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell