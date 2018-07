Udo Walz: Die Kanzlerin macht ihre Friseurtermine selbst

Hamburg (ots) - Beim Thema Frisuren geht Bundeskanzlerin AngelaMerkel den direkten Weg. "Ganz normal übers Telefon" melde sich dieRegierungschefin bei ihm zur Terminabsprache, sagt der BerlinerFriseur Udo Walz, 73, im Interview mit GALA. "Sie ruft selbst an undmeldet sich dann einfach mit Merkel und fragt, ob was frei ist." Waser bei den Begegnungen mit der mächstigsten Frau der Welt am meistenschätzt? "Frau Merkel hat einen tollen Humor." Walz, der auch schonFilmlegende Romy Schneider, die Queen oder Prinzessin Mary vonDänemark frisierte, feiert in diesen Tagen sein 50-jährigesBerufsjubiläum.Pressekontakt:GALAStellv. Leiterin MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell