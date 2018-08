Udo Stein (Mitglied der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg) fordert sofortige finanzielle Unterstützung der Landwirte für Dürreschäden zur Rettung bäuerlicher Existenzen

Stuttgart (ots) - Eine sofortige Auszahlung von finanziellenHilfen für die unter der extremen Trockenheit leidendenbaden-württembergischen Landwirte unabhängig von einer späterenValidierung der Verlustzahlen bei der Ernte fordert derAfD-Landtagsabgeordnete Udo Stein. "Und zwar in voller Höhe.Geringfügige Teilbeträge helfen den Landwirten nicht weiter undstellen deren berufliche Existenz in Frage, wenn beispielsweise einZukauf von Futtermitteln nicht mehr bewerkstelligt werden kann undNotschlachtungen von Nutztieren nicht ausbleiben. Selbstverständlichmuss zum baldmöglichsten Zeitpunkt eine verlässliche Beurteilung vonErnte- und Einnahmeausfällen erfolgen, wie sie vomBundeslandwirtschaftsministerium verlangt wird - aber die Zahlungendürfen nicht erst dann veranlasst werden, wenn das Kind schon in denBrunnen gefallen ist", unterstreicht der Sprecher der AfD-Fraktionfür den Ländlichen Raum.Grün-schwarze Landesregierung sollte mit 100 Millionen Euro in dieBresche springen"Angesichts der nationalen Notlage, die noch kein Ende erkennenlässt, fordert die AfD daher, die von der Bundesregierung bereitsbewilligten, jedoch noch nicht bereitgestellten Ausfallzahlungenbereits jetzt als zinsloses Darlehen an die Landwirte auszureichen,das später nach der Validierung der aufgetretenen Schäden mit den zuerwartenden staatlichen Hilfen verrechnet wird. Nur so kann denLandwirten jetzt geholfen werden." Da aufgrund der bekanntermaßenzähen Strukturen in den Bundesministerien kein zeitnaherLösungsansatz in Sicht ist, der den Landwirten in den nächsten Tagenund Wochen ausreichende Liquidität bereitstellen könnte, empfiehltdie AfD der Landesregierung, für die schwarz-grüneRegierungskoalition in Berlin in die Bresche zu springen. "Um denLandwirten noch rechtzeitig unter die Arme greifen zu können, solltedie Landesregierung sofort mindestens 100 Millionen Euro als Darlehenzur Verfügung zu stellen, die zu gegebenem Zeitpunkt mit denstaatlichen Hilfen aus Berlin wieder ausgeglichen werden können unddaher keine Belastung des baden-württembergischen Haushaltsdarstellen würden", so Udo Stein.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke. Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell