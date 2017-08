Udo Lindenberg will TUI Cruises wegen Walmassaker auf den Färöer-Inseln stoppen

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hagen (ots) - Am vergangenen Freitag veranstaltete das Wal- undDelfinschutz-Forum (WDSF) mit Tierfreunden eine Kundgebung vor derTUI Cruises-Zentrale in Hamburg gegen die Anlandungen mit Mein Schiffauf den Färöer-Inseln. Jedes Jahr finden dort an den Stränden blutigeund grausame Waltötungen statt, so auch in der Nähe von TUI CruisesAnlandungshäfen. Alleine in den letzten drei Monaten seien bei 16Treibjagden über 1.200 Meeressäuger massakriert worden, sagt dasWDSF.Das WDSF hat bereits mit den Kreuzfahrtunternehmen Aida, CostaCrociere und HapagLloyd vereinbart, dass sie die Inselgruppe imNordatlantik aus Tierschutzgründen nicht mehr anlaufen und um dieGäste vor dem Anblick der Walmassaker zu schützen.Bei der Demonstration der Tierschützer in Hamburg bekräftigte dieTUI-Cruises Pressesprecherin Godja Sönnichsen gegenüber demWDSF-Geschäftsführer Jürgen Ortmüller die Entscheidung derGeschäftsführung mit Wybcke Meier (CEO) und Frank Kuhlmann (CFO),dass das Kreuzfahrtunternehmen weiterhin die Färöer-Inseln anlaufenwird. Für die Gäste habe man ein Informationsblatt ausgelegt, dassdie touristischen Angebote vor Ort mit insgesamt 17 Landausflügennichts mit dem Walfang zu tun hätten. "Die Sicherheit und Gesundheitunserer Gäste und der Crew haben für uns immer oberste Priorität",sagt Sönnichsen.Am 1. September 2017 startet Mein Schiff 3 mit Udo Lindenberg undseinem Panikorchester zu einer 5-tätigen Kreuzfahrttour von Kiel ausin Richtung Aarhus, Göteborg und Kopenhagen. Anlässlich der Demo inHamburg teilte Lindenberg auf seiner Facebookseite mit, dass er mitder TUI-Reederei unbedingt sprechen werde, um der Sache mit denAnlandungen auf den Färöer-Inseln auf den Grund zu gehen und dass esso nicht weitergehen könne.Am Samstag legte Udo Lindenberg in einem Statement nach undschrieb: "werde im namen von euch allen meine ganze power dafüreinsetzen, dass tui, so schnell wie möglich, die färöer nicht mehranfährt." Er habe in ein paar Tagen ein Treffen mit denTUI-Verantwortlichen und wolle sich dann mit einem Ergebnis melden.Bezüglich der Proteste heißt es von ihm: "Ja, ich unterschriebe das."Das WDSF berichtet auf seiner Homepage über die Hintergründe derjährlich mehrfachen Anlandungen von TUI Cruises auf denFäröer-Inseln: https://www.wdsf.eu/aktionen/faeroeer-walfang/aida-faeroeer-kreuzfahrten.Pressekontakt:Jürgen OrtmüllerWDSF-GeschäftsführerMobil: 0151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deWebseite: www.wdsf.deWikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wal-_und_Delfinschutz-ForumOriginal-Content von: Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF), übermittelt durch news aktuell