Udo Lindenberg und Khatia Buniatishvili beim Deutschen Radiopreis 2019 - letzte Nominierungen der Grimme-Jury

Hamburg (ots) - Er ist Sänger, Schlagzeuger, Maler, Autor; sie istStarpianistin, Ausnahmemusikerin, Kosmopolitin, Querdenkerin - undbeide kommen am 25. September zur Verleihung des zehnten DeutschenRadiopreises: Udo Lindenberg und Khatia Buniatishvili."Radio ist für mich ein sehr lieb gewordener Begleiter. Und wennRadio innovativ und mit neuen Sensationen an den Start kommt, müssendie verantwortlichen Leute auch einen Radiopreis bekommen", sagt UdoLindenberg. Die Liste seiner Radiohits ist lang - "Alles klar auf derAndrea Doria" (1973), mit dem ihm der Durchbruch gelang, "Sonderzugnach Pankow" (1983), "Mein Ding" (2008), "Cello" (mit Clueso, 2011),"Reeperbahn" (mit Jan Delay, 2011), um nur einige zu nennen. UdoLindenberg ist aus dem Radio nicht mehr wegzudenken. Im kommendenJahr wird der Wahl-Hamburger aus Westfalen auf Tour gehen. Im Rahmender Jubiläumsgala zum Deutschen Radiopreis präsentiert er die neueSingle "Niemals dran gezweifelt" - den Titelsong zum Kinofilm"Lindenberg! Mach Dein Ding"."Durch das Radio konzentrieren wir uns auf Dinge, die wir nichtsehen", findet Khatia Buniatishvili: "Das Radio bringt die Fantasiezurück und lässt uns träumen." Khatia Buniatishvili, 1987 in Georgiengeboren, wurde früh als Ausnahmetalent gefeiert und studierte unteranderem in Wien beim legendären Pianisten Oleg Maisenberg. Für ihrDebütalbum "Franz Liszt" wurde sie 2012 mit einem Echo Klassikausgezeichnet, 2016 bekam sie erneut einen Echo Klassik für ihr Album"Kaleidoscope". Auf der Bühne des Deutschen Radiopreises wird sie dieUngarische Rhapsodie Nr. 2 von Franz Liszt spielen.Die unabhängige Jury des Grimme-Instituts hat jetzt dieNominierungen in den vier bislang ausstehenden Kategorien bekanntgegeben:Im Finale um die Auszeichnung für den Besten Podcast, der erstmalsim Rahmen des Deutschen Radiopreises gekürt wird, stehen SWR3 ("Diegrößten Hits und ihre Geschichte" von Matthias Kugler und JörgLange), NDR Info ("Die Korrespondenten - Reporterleben in Singapur"von Lena Bodewein und Holger Senzel) sowie ANTENNE BAYERN("Geheimakte Peggy" von Christoph Lemmer und Ralf Zinnow). Laudatorist Unternehmer Frank Thelen.Auf den Preis für das Beste Interview können hoffen: Mario Neumannund Nicole Ritterbusch von Bremen Zwei ("Gesprächszeit"), AlexanderSolloch von NDR Kultur ("Das Gespräch") und Julia Kastein von MDRAKTUELL ("Interview der Woche"). Bestsellerautorin und JournalistinDr. Dörte Hansen hält die Lautadio.Wer als Bester Moderator ausgezeichnet wird, entscheidet sichzwischen Marcus Fahn von BAYERN 1 ("BAYERN 1 am Morgen"), SteffenLukas von RADIO PSR ("Die Steffen Lukas-Show") und Dirk Wagner vonhr-INFO ("hr-INFO aktuell"). Schauspieler Jörg Schüttauf gratulierteinem von ihnen.Nominiert für das Beste Nachrichten- und Informationsformat sindKira Urschinger und Gregor Glöckner von SWR3 ("SWR3-Report: FakeNews"), Annika Sesterhenn und Sebastian Pasutti vom Berliner Rundfunk91.4 ("Der Tag in Berlin") sowie Thilo Jahn und Ilka Knigge vonDeutschlandfunk Nova ("Update"). Julia Jäkel, CEO von Gruner+Jahr,wird den Preis übergeben.Weitere prominente Laudatorinnen und Laudatoren überreichen dieanderen acht Auszeichnungen - unter ihnen Nazan Eckes, AndreaSawatzki, Sönke Wortmann, Dominic Raacke, Marietta Slomka sowie JörgSchüttauf. Für den musikalischen Rahmen sorgen neben Udo Lindenbergund Khatia Buniatishvili, Simply Red, Herbert Grönemeyer, MarkForster, Lena Meyer-Landruth und Nico Santos.Ehrengast der Jubiläumsgala zum 10. Deutschen Radiopreis istBundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Moderation übernimmtBarbara Schöneberger. Erstmals werden Birgit Hahn (Radio Hamburg) undSebastian Winkler (BAYERN 3) als Kommentatoren die Hörerinnen undHörer durch den glanzvollen Abend führen. Deutschlandweit übertragenzahlreiche öffentlich-rechtliche und private Radioprogramme die Galaab 20.05 Uhr live. Die Preisverleihung wird außerdem als Livestreamim Internet zu sehen sein. Das NDR Fernsehen strahlt die Gala ab22.00 Uhr aus, weitere Dritte Fernsehprogramme der ARD zeigen sieebenfalls zeitversetzt.Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme derARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland.Gesellschafter sind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattformprivater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks- und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu denKooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie undHansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. DieFederführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Fotos und weitere Infos auf der Webseitewww.deutscher-radiopreis.de.