Hamburg / Stuttgart (ots) -Seit über 15 Jahren sind Udo Lindenberg und dieTierrechtsorganisation PETA einander eng verbunden: Deutschlandskultigster Rockstar war schon bei Modenschauen, Fotoshootings undProtestaktionen dabei und spendet regelmäßig für Themen, die ihmbesonders am Herzen liegen. Zum diesjährigen 25-jährigen Jubiläum vonPETA Deutschland lud Lindenberg nun Vertreter derTierrechtsorganisation in sein Hamburger Zuhause ein, um aufbesondere Art zu gratulieren: Der mittlerweile fleischfrei lebendeSänger schenkte PETA eines seiner Gemälde, signierte Bildbände undließ sich außerdem für die Kampagne "Wir sind alle Tiere"fotografieren. Die Botschaft: Es gibt kein Merkmal, das den Menschenauf entscheidende Weise von nicht-menschlichen Tieren abgrenzt undihm das Recht gibt, diese für seine Zwecke auszubeuten."Tiere, Natur und Umwelt sind wichtig! Wir müssen alle gemeinsamwas dafür tun, dass die Quälerei an den wehrlosen Lebewesen ein Endehat! Die Politik muss endlich handeln", so Udo Lindenberg. "Ein Hund,Schwein oder Huhn fühlt den gleichen Schmerz wie wir, warum tun wirihnen das an?"800 Millionen getötete Lebewesen pro Jahr - wie tierlieb sind wirwirklich?PETA weist darauf hin, dass viele Menschen hinter Fleisch undanderen Produkten tierischer Herkunft nicht das getötete Lebewesensehen. Doch allein in Deutschland werden jährlich 800 MillionenLandlebewesen wegen ihres Fleisches in enge Ställe eingepfercht,enthornt, die Schwänze abgeschnitten und männliche Tiere ohneBetäubung kastriert. Im Schlachthof wird ihnen die Kehledurchgeschnitten - teils nur mit unzureichender Betäubung, sodass sielangsam und qualvoll ausbluten. Ganz gleich, ob "Bio" oderkonventionelle Haltung: 100 Prozent der Tiere werden, lange bevor sieihre natürliche Lebenserwartung erreichen, getötet.25 Jahre PETA DeutschlandPETA Deutschland wurde 1994 mit der Vision einer veganen Welt inHamburg gegründet und hat sich in den vergangenen 25 Jahren zuDeutschlands größter Tierrechtsorganisation entwickelt. Der Vereinvertritt die Ansicht, dass Tiere nicht dazu da sind, dass wir anihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhaltenoder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Mithilfe von über1,5 Millionen Unterstützern klären rund 100 Angestellte dieÖffentlichkeit über Missstände auf und setzen sich gegen Speziesismusein - eine Weltanschauung, die den Menschen als allen anderenLebewesen überlegen einstuft. Zudem übt die Organisation mitmedienrelevanten Mitteln Druck auf Verantwortliche aus Politik undWirtschaft aus und ist mit Firmen im Gespräch, um sie beim Umstiegauf tierfreundliche Alternativen zu unterstützen. Als erste NGO inDeutschland nutzte PETA auch Prominentenkampagnen für die Umsetzungihrer Ziele. Darüber hinaus veranstaltet PETAs Rechtsabteilungjährlich den Tierrechtskongress und erstattet eine Vielzahl vonAnzeigen, um das Rechtsverständnis zugunsten der Tiere zu ändern. DerHauptsitz der Tierrechtsorganisation ist seit 2014 in Stuttgart, eineweitere Niederlassung befindet sich in Berlin.Weitere Informationen:https://www.peta.de/udo-lindenberghttps://www.25jahrepeta.de/pressehttps://veganstart.de/Kontakt:Jana Fuhrmann, +49 711 860591-529, JanaF@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell