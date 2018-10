"Udo Lindenberg - Panische Zeitmaschine" (FOTO)

Leipzig (ots) -Die neue MDR-Doku unternimmt einen Streifzug durch dieSchaffenswelt des Panikrockers - am 6. Oktober, 22.20 Uhr imMDR-Fernsehen. 23.20 Uhr sehen die Zuschauer noch einmal dieHighlights vom Abschlusskonzert seiner Tournee 2016 mit alten undneuen Hits in der Red Bull-Arena in Leipzig. Bereits am 4. Oktobermacht MDR JUMP mit einer speziellen Udo Lindenberg-Stunde auf dieDoku aufmerksam.Mit der Dokumentation "Udo Lindenberg - Panische Zeitmaschine"begibt sich Regisseur Hannes Rossacher auf einen Streifzug durch Udosereignisreiches Leben. Vergessene Songs, unbekannte Videoclips undgeheimnisvolle Orte des Künstlers geben seltene Blicke hinter dieKulissen.Die Doku zeigt u. a. verborgene "Schätze" des Künstlers aus den1970er, 80er und 90er Jahren, wie z. B. ein panischer TV Auftritt inLondon, Udos geheime Aufzeichnungen von Marlene Dietrich, diebewegende Geschichte hinter dem goldenen Trabant des Rockstars undUdos einziger Spielfilm mit der Panikfamilie. In der Dokumentationwird Udo Lindenberg in seinem Archiv fündig und präsentiert seltenoder nie gezeigte Film- und Fernsehauftritte und Musikvideos.In 60 Minuten wird ein unterhaltsamer, überraschender undstimmungsvoller Bilderbogen gezeichnet: 2008 ist das Jahr in dem UdoLindenberg ein im deutschen Showgeschäft einmaliges Comeback gelingt.Die Alben "Stark wie Zwei" und "Stärker als die Zeit" erzielenVerkaufsrekorde. Dazu entwickelt er eine spektakuläre Liveshow mitder er erstmals in seiner Karriere in großen Stadien gastiert. InHamburg wird die interaktive Ausstellung "Panik City" eröffnet. ImSommer 2018 zeichnet Udo ein neuerliches "Unplugged-Konzert" auf.Auch dieser Abschnitt in Udos heutigem Leben wird erzählt. Szeneneiner Schreibklausur mit Autor Thomas Hüetlin und Udo Lindenberggeben exklusive Einblicke in die Arbeit an der neuen Biografie desRockhelden. Ein exklusiver Besuch im Kostümfundus seiner StylistinNiko Kazal gibt auch Udos neues Styling der kommenden Tournee preis.Udo Lindenberg-Stunde bei MDR JUMP am 4. OktoberMDR JUMP weist in seinem Musikmagazin "Made in Germany" mit einerspeziellen Udo-Lindenberg-Stunde auf die Doku hin. Am Donnerstag, 4.Oktober, ab 22.30 Uhr spricht der oberste Panikrocker unter anderemüber den letzten Trabi, der in Zwickau vom Band lief und den ergeschenkt bekam. Außerdem geht es um sein zweites "MTVUnplugged"-Album, bei dem er unter anderem mit Marteria, Alice Cooperund Maria Furtwängler zusammenarbeitete. Und Lindenberg gibt einenkleinen Vorgeschmack auf die 2019 anstehenden MDR JUMP-Konzerte inLeipzig und Erfurt. Dazu läuft eine Stunde lang Musik von UdoLindenberg und Künstlern, die zu seinen Wegbegleitern zählen.Konzerthighlights von 2016 "Udo Lindenberg - Stärker als die Zeit"am 6. Oktober, 23.20 UhrDer Höhepunkt seiner Tournee 2016 war das Abschlusskonzert in derRed Bull Arena Leipzig. Der MDR zeigt die Highlights dieser Show mitalten und neuen Hits. Denn Udo Lindenberg live heißt: bis zu 65Künstler gleichzeitig auf der Bühne. Eine spektakuläre, multimedialeBühnenshow.Pressekontakt:MDR, Presse und Information,Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell