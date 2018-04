Udo Jürgens: Einigung im Erbstreit

Hamburg (ots) - Dreieinhalb Jahre nach dem Tod von Udo Jürgenshaben sich seine Erben über die Verteilung des Nachlasses geeinigt.Das sagt John Jürgens, 54, diese Woche in GALA (Heft 18/2018, EVT26.04.2018). "Wir sind auf dem besten Weg, demnächst ein Ende zufinden. Es besteht eine gute Einigkeit. Jetzt geht es nur noch umformelle Dinge", so der Sohn des legendären Entertainers.Die Aufteilung des auf 60 Millionen Euro geschätzten Erbesverteilt sich auf die Geschwister John und Jenny Jürgens, 51, derenHalbschwestern Sonja Jürgens, 52, und Gloria Burda, 23, sowie aufMichaela Moritz, der letzten Lebensgefährtin von Udo Jürgens, unddessen Bruder Manfred Bockelmann.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell