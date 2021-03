Udo Heuser ist neuer Präsident der Fragrance Foundation Deutschland / Umfassende Neuausrichtung geplant: Mehr Endverbraucherrelevanz und Sichtbarkeit

Berlin (ots) - Die Fragrance Foundation Deutschland hat im Rahmen ihrer digitalen Vorstandsitzung am 25.2.2021 einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Präsident ist Udo Heuser, CEO und Geschäftsführender Gesellschafter der Nobilis Group. Er folgt auf Thomas Rieder, der die Position nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit aufgibt, um sich voll auf seine Aufgabe als Geschäftsführer bei Clarins zu konzentrieren.Als Vizepräsident wurde Johannes Scheer, General Manager Shiseido bestätigt. Schatzmeister ist ab sofort Achim Spannagel, General Manager Fragrance Brands L'Oréal Luxe.Der für die kommenden zwei Jahre gewählte Vorstand plant eine umfassende Neuausrichtung der Organisation. Dabei stehen eine neu gedachte Integration der Handelspartner, die Konzentration auf die Endverbraucher und kreative Kooperationen mit Medienhäusern im Fokus."Das Thema Duft soll 365 Tage im Jahr gespielt werden, um die Endverbraucherrelevanz und Sichtbarkeit bei den Endkunden zu steigern. Dazu können z.B. mehr Touchpoints im Handel, Newsletter an Duftinteressierte oder auch eine Ausweitung des Publikumspreises gehören", skizziert Udo Heuser die ersten Ideen. "Auch müssen die DUFTSTARS bzw. die Auszeichnung der Gewinnerdüfte eine stärkere Visibilität im Handel erhalten. Die E-Retailer sollen, einhergehend mit ihrer wachsenden Marktbedeutung, verstärkt in die Aktivitäten eingebunden werden", erläutert Heuser weiter.Die Medienhäuser werden die Arbeit des Verbandes zukünftig in einem Kommunikations-Beirat intensiv unterstützen. Angedacht sind hier crossmediale Kooperationen in verschiedenen Formaten und Kanälen der Medientitel, die Zusammenarbeit mit anderen Awards und eine verstärkte Nutzung digitaler Möglichkeiten.Der Vorstand 2021 - 2023Udo Heuser - Nobilis Group - PräsidentJohannes Scheer - Shiseido - Vize-PräsidentAchim Spannagel - L´Oréal Luxe - SchatzmeisterWeitere Vorstandsmitglieder:Dr. Ulrike Arnold - ChanelKristina Rupp - LVMHMaria Völkl - PUIGDavid Auz - Coty LuxuryStefan Kemen - Mäurer + WirtzKooptiert:Bart de Boever - Bulgari ParfumsChristian Lengling - Lengling ParfumsFragrance Foundation Deutschland e.V.Der Fragrance Foundation Deutschland gehören Hersteller und Lieferanten der Parfumbranche, Händler und Medien an. Gemeinsames Ziel ist es, das Parfum als kostbares Kulturgut zu pflegen, als luxuriöses Accessoire darzustellen und seine Faszination einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Idee, Parfums mit dieser hochkarätigen Auszeichnung zu ehren, geht auf die amerikanische Fragrance Foundation zurück. Seit 1993 wird der Preis auch in Deutschland verliehen. www.fragrancefoundation.dePressekontakt:Martin Ruppmann, Geschäftsführer Fragrance Foundationinfo@fragrancefoundation.de0172 6133514Antje Brüne, Presse- und Öffentlichkeitsarbeitinfo@presse-bruene.de0173 3863127Original-Content von: Fragrance Foundation Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell