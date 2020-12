Udg Healthcare: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Für die Aktie Udg Healthcare aus dem Segment "Gesundheitsdienste" wird an der heimatlichen Börse London am 26.12.2020, 21:34 Uhr, ein Kurs von 793.5 GBP geführt.

Unsere Analysten haben Udg Healthcare nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Udg Healthcare-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Udg Healthcare vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 823,75 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (793,5 GBP) ausgehend um 3,81 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Udg Healthcare von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Udg Healthcare nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 0,8 Prozentpunkte (1,59 % gegenüber 2,39 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Udg Healthcare in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

