Udemy-Aktie: Sammelt 421 Millionen Dollar durch IPO!

Überblick Der Online-Lern- und Lehrmarktplatz(NASDAQ:UDMY) hat den Preis für den Börsengang auf 29 US-Dollar pro Aktie festgelegt und liegt damit an der Spitze der zuvor erwarteten Spanne von 27 bis 29 US-Dollar pro Aktie, was einen Erlös von 420,5 Millionen US-Dollar bedeutet. Das Unternehmen bietet 14,5 Mio. Stammaktien an, plus bis zu 2 Mio. zusätzliche Aktien, für die die Konsortialbanken