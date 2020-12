Ucore Rare Metals: Das Leiden der Anleger hält an

In der Aktie der Ucore Rare Metals Inc. investiert zu sein, war in den vergangenen zwei Jahren keine allzu gute Idee, denn der Kurs befand sich tendenziell auf dem Rückzug. Im Mai 2019 konnte der Wert in der Spitze noch bis auf 0,216 Euro vordringen. Anschließend bildete sich ein Abwärtstrend aus. Er hat auch weiterhin Bestand und konnte von den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung