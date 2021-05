Ucore Rare Metals-Aktie: Altes Hoch genommen!

Ucore Rare Metals – das 2011er-Hoch wurde übertroffen!

Einen wirklich kräftigen Schub zur Oberseite gab es bei der Ucore Rare Metals-Aktie. So kam es etwa Mitte Dezember zu einem fulminanten Anstieg von über 3000 %. Damit wurde das 2011er-Hoch von 0,94 EUR an der Frankfurter Börse überschritten. Außerdem sind die Trendindikatoren von einem Bärenmarkt in einen langfristigen Bullenmarkt gewandelt worden. Aus kurzfristiger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung