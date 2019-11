Ucommune veranstaltet 4. World INS Conference in Peking, gibt Whitepaper über Zukunftstrends heraus

Peking (ots/PRNewswire) - Ucommune, Chinas größter Betreiber vonCoworking-Space, hat gerade in Peking (China) die 4. World INSConference ausgerichtet. Schwerpunkte der diesjährigen Konferenzunter dem Motto "Die Zukunft des Co-Inventing" waren ein leichtererInformationsaustausch und die Kooperation in der innovativenWirtschaft. Angereist waren Tausende Unternehmer und Vordenker imGeist der drei Ucommune-Grundwerte: Innovation, Kooperation undAustausch.Über 50 Experten, Akademiker, führende Branchenvertreter,Finanzinstitute und innovative Unternehmer diskutierten ein breitesSpektrum von Trendthemen, von Smart Living-Lösungen bis Innovationund Geschäftswachstum."Als Chinas größter Betreiber von Coworking-Space sind wir dafürverantwortlich, Menschen zusammenzubringen und den Austausch vonIdeen zu erleichtern, um Innovationsimpulse zu setzen", sagte Dr.Daqing Mao, Gründer und Chairman von Ucommune. "Die vierte Ausgabeder INS World Conference bringt die klügsten Köpfe aus dem ganzenLand zusammen, um Konzepte zu entwickeln und auszutauschen.Innovation, Kooperation und Austausch sind unsere Grundwerte, und mitdieser Konferenz wollen wir beleuchten, wie Zukunftstrends, kreativeIdeen und kulturellen Entwicklungen unseren Alltag und unserBerufsleben verändern."Im Rahmen der Konferenz präsentierte Ucommune die Ergebnisseseines jährlichen Whitepapers "The Future of Co-inventing: Report onFuture Trends in 2019" mit wertvollen akademischen Beiträgen vonDatenanalysten, Wirtschafts- und Politikforschern. In den 96 Seitenstarken Bericht sind Daten aus 76 Datensätzen und zehn Städteneingeflossen. Darin wird die zukünftige Bedeutung der künstlichenIntelligenz auf Zuhause, öffentliche Räume und Wirtschaft in neunverschiedenen Szenarien und Industrien untersucht:Blockchain-Technologie, 6G, vernetzte Systeme für dieFamiliengesundheit, VR-Anwendungen, autonomes Fahren undGesichtserkennung.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.ucommune.com/en/Informationen zu UcommuneUcommune ist der größte chinesische Anbieter für dieCoworking-Community. Mit Stand zum 30. Juni 2019 betrieb Ucommune 200Coworking-Spaces in 44 Städten in Großchina, Singapur und New YorkCity. Zu den Offline-Angeboten von Ucommune im BereichCoworking-Space gehören selbstverwaltete U Space Coworking-Modelle, UStudio und U Design für wunschgerechte Arbeitsplätze sowie dieAsset-light-Geschäftsmodelle U Brand und U Partner. Nach vier JahrenMarktbeobachtung hat Ucommune ein intelligentes Coworking-Ökosystemim globalen Maßstab entwickelt. Mitglieder können unser Netzwerknutzen, um ihr Potenzial voll zu entfalten und gemeinsam einenmaximalen Mehrwert zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026553/Ucommune_1.jpgFoto- https://mma.prnewswire.com/media/1026555/Ucommune_2.jpgPressekontakt:Sara Chen+86-152-1017-1558chenxi@ucommune.combranding@ucommune.comOriginal-Content von: Ucommune, übermittelt durch news aktuell